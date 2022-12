Kriza energjitike nxit rikthimin e qymyrit në Gjermani

15:10 17/12/2022

Më shumë se 36% e energjisë elektrike për të furnizuar rrjetet gjermane erdhi nga termocentralet midis Korrikut dhe Shtatorit

Kriza energjitike ka nxitur përdorimin e qymyrit në Gjermani pas ndërprerjes së furnizimeve ruse. Më shumë se një e treta e energjisë elektrike të furnizuar në rrjetet gjermane midis Korrikut dhe Shtatorit erdhi nga termocentralet me qymyr, krahasuar me 31.9 për qind në tremujorin e tretë të 2021, sipas zyrës gjermane të statistikave Destatis.

Qymyri duhej të hiqej gradualisht deri në vitin 2030, por lufta e Rusisë me Ukrainën dhe kufizimet e eksportit të gazit, e sollën qymyrin përsëri në favor . Prodhimi i qymyrit në energji u rrit me 13.3% nga viti në vit në 42.9 teravat orë (TWh) në tre muajt Korrik-Shtator. Prodhimi i gazit u rrit pak, pavarësisht çmimeve të larta, ndërsa prodhimi i energjisë së erës dhe hidrocentraleve ishte i ulët në Korrik-Shtator.

Nën kërcënimin e mungesës së gazit, disa uzina qymyrguri që ishin mbyllur ose ishin lënë në rezervë kanë rihyrë në tregun e Evropës këtë vit. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë IEA në një raport të fundit ka zbuluar se përdorimi i qymyrit në Bashkimin Evropian pritet të mbetet në nivele të larta për disa kohë.

Konsumi global i qymyrit arriti një rekord prej mbi 8 miliardë tonë këtë vit, me Gjermaninë një nga më të konsumuesit më të mëdhenj prej 19%, ose 26 milionë tonë, krahasuar me vitin 2021. Megjithatë, IEA shtoi se Gjermania duhet të kthehet në një importues neto të energjisë elektrike në vitet e ardhshme. Para luftës në Ukrainë, 50% e qymyrit për termocentralet e Gjermanisë importohej nga Rusia. Por më 9 prill, BE-ja goditi Rusinë me një ndalim të shitjeve dhe importeve të qymyrit dhe naftës por jo me efekt të menjëhershëm.

Gjetja e furnizuesve të tjerë nuk është problem, thonë importuesit gjermanë të qymyrit. Këto përfshijnë burime në Afrikën e Jugut, Australi, SHBA, Kolumbi dhe Indonezi por disa lloje të ndryshme qymyri secila kanë karakteristika dhe cilësi të ndryshme. Një e treta e importeve të qymyrit të Gjermanisë vijnë nga lumi Rhine. Por në kohën e thatësirës së verës, nivelet e ujit atje janë aq të ulëta sa që anijet mund të lundrojnë vetëm me 30% deri në 40% të kapacitetit të tyre të ngarkimit.

