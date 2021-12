Kriza në PD, Zogaj: Ka zgjidhur dualizmin në drejtim dhe ka hequr pengesën amerikane

12:06 08/12/2021

Partia Demokratike ka kujtuar 8 Dhjetorin, Ditën e Rinisë, përmes një aktiviteti. Analisti Preç Zogaj ishte pjesë e këtij aktiviteti ku foli ndër të tjera edhe për krizën aktuale në selinë blu.

Sipas tij, PD-ja nuk mund të fitojë nëse nuk zgjidh dualizmin në drejtimin e saj. “Dualizmi që as kryetari të mos bëhet kurrë kryetar dhe as ish-kryetari nuk ikën kurrë nga kryetari kjo nuk ka”, tha Zogaj. Ndërkohë sipas Zogajt, kriza aktuale në Pd ka zgjidhur dualizmin dhe ka hequr pengesën amerikane.

“Ka pasur më parë raste ku 8 Dhjetorët janë festuar në 2 vende paralele, por jo në këto përmasa si kësaj radhe. Të gjithë e dimë që jemi në një zhvillim të panjohur të Shqipërisë, por edhe PD. Jemi përpara disa rrethanave që nuk kanë ndodhur ndonjëherë. PD është përfshirë në një krizë, në një lëvizje, në një turbullirë, të gjitha mund t’i themi dhe jemi të gjithë të shqetësuar për këtë gjë. Për ne, për ata që s’janë këtu, për njëri-tjetrin, për bashkimin e PD. Jemi vërtetë të shqetësuar për ata që s’mendojnë si ne, për ata që na shajnë ne sepse nuk kemi tjetër si formacion politik. Kam pikëpamjen time që dua ta them dhe ta përmbyll se ku jemi dhe çfarë mund të ndodhë. Kam shprehur shqetësim për dy gjëra. PD nuk mund të shkojë në fitore duke moszgjidhur problemin e dualizmit në drejtimin e saj. Nuk ka në parti të djathta që nuk dihet se kush është kryetari. Dualizmi që as kryetari të mos bëhet kurrë kryetar dhe as ish-kryetari nuk ikën kurrë nga kryetari kjo nuk ka. Dualizmi nuk çon në fitore edhe po t’i kesh të tëra letrat në rregull. Unë kam vënë re që prej disa vitesh ka pasur një pengim nga SHBA për PD-në. Arsyet janë bërë të qarta me zhvillimet që kanë ndodhur. Do ndodhin të tjera më vonë. Ajo është fuqi e madhe. Ne nuk mund të bëjmë asgjë. Nuk ka të ardhme për PD që ka lindur si oksidentale që të rithemelohet si oksidentale dhe të fitojë zgjedhjet. Është pa sens. Kjo krizë që ndodhi ka zgjidhur dualizmin dhe ka hequr pengesën amerikane. Pas 30 vjetësh si dëshmitar i kësaj kohe konstatoj që për herë të parë SHBA kthehen dhe deklarohen për një bashkëpunim të ngushtë me PD dhe paralajmërojnë dëshirën e tyre për të festuar përkrah saj fitoren siç ka ndodhur në vitin 1992”, tha Zogaj.

Heqja e dualizmit dhe rivendosja e marrëdhënieve të ngushta me PD janë dy premisa të fuqishme sipas Zogajt që mund të çojnë drejt fitores. Sipas analistit, PD-ja duhet të bashkohet rreth vetëdijes që përballë ka vetëm një kundërshtar që është qeveria e Edi Ramës. Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishte edhe kreu i PD-së, Lulzim Basha, i cili ishte ulur në audiencë së bashku me qytetarët./tvklan.al