Kriza në Ukrainë, Macron, Scholz e Duda takohen në Berlin

Shpërndaje







00:01 09/02/2022

“Të shmangim luftën në Europë, pasoja mbi Rusinë nëse sulmon”

Pas vizitës në Moskë dhe Kiev, Presidenti i Francës, Emanuel Macron udhëtoi drejt Berlinit ku u takua me kancelarin gjerman Olaf Scholz dhe presidentin polak Andrej Duda në përpjekje për të gjetur një zgjidhje diplomatike për Ukrainën .

I sapo kthyer nga Washingtoni, Kancelari Gjerman Olaf Sholc tha se aleatët e NATO-s ranë dakord për pasojat që do të bien mbi rusinë nëse territori dhe sovraniteti i Ukrainës do të shkeleshin.

“Qëllimi ynë i përbashkët është për të shmangur një luftë në Europë”, tha kancelari, në krahë të presidentëve Duda dhe Macron.

“Dislokimi i trupave ruse në kufirin me Ukrainën është shumë shqetësues dhe vlerësimi ynë për situatën këtu është shumë i njëjtë. Shkelja e mëtejshme e integritetit territorial dhe sovranitetit të Ukrainës është i papranueshëm dhe do të kishte pasoja të gjera, politikisht, ekonomikisht dhe sigurisht edhe gjeo-strategjikisht,” tha Scholz.

Presidenti francez Emmanuel Macron tha se paqja dhe stabiliteti i kontinentit europian vlerësohen maksimalisht dhe se ata do të bënin gjithçka për ta ruajtur atë.

Më herët gjatë vizitës në Kiev, presidenti francez tha se Putin e kishte siguruar se nuk synonte asnjë përshkallëzim të konfliktit me Ukrainën, edhe pse për shefin e Kremlinit, vija e kuqe është një traktat që garanton se Ukraina nuk do të antarësohet në NATO dhe se aleanca veri-atlantike nuk do t’i afrojë armatimet në kufijtë e Rusisë. E gjitha kjo u hodh poshtë nga zëdhënësi i Kremlinit Dimitry Peskov i cili tha se Franca dhe Rusia nuk kanë arritur ende një marrëveshje për uljen e tensioneve rreth Ukrainës.

Tv Klan