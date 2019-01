Kriza shtyn fjalimin e Trump

Në ditën e 34-t të mbylljes së qeverisë amerikane, thellohen përçarjet mes Presidentit Donald Trump dhe kryetares demokrate të Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi. Për replikave të njëpasnjëshme për financimin e murit me Meksikën, Pelosi vendosi t’i mbyllë derën e Kongresit presidentit për fjalimin tradicional të fillimvitit, i njohur në SHBA si “State of the Union”.

Kryetarja e Dhomës së Ulët tërhoqi ftesën për shefin e Shtëpisë së Bardhë, duke i bërë të ditur se fillimisht duhet të firmosë dekretin për hapjen e qeverisë federale dhe pagimin e 800 mijë punonjësve. Trump e quajti një turp moslejimin e tij në fjalimin e Kongresit.

“Nancy Pelosi nuk dëshiron të dëgjojë të vërtetën dhe nuk dëshiron që populli amerikan të dëgjojë të vërtetën. Ëshë një turp i madh. Nuk besoj të ketë ndodhur më parë. Është gjithmonë mirë të hysh në histori, po kjo është një pjesë negative e historisë”.

Mbyllja e qeverisë federale ka hyrë tashmë në histori si më e gjata. Presidenti kërkon me ngulm financimin e murit me 5.7 milionë Dollarë. Por demokratët shumicë në Dhomën e Përfaqësuesve refuzojnë të lirojnë fondin pasi e cilësojnë murin të padenjë për kulturën amerikane dhe të paefektshëm.

