Krizë e rëndë energjetike në Britani

09:30 04/09/2022

3 milion njerëz deri në fund të këtij viti do të kalojnë në varfëri dhe të ardhurat pritet të kthehen si ato të vitit 2003

Kostoja e jetesës në Mbretërinë e Bashkuar do të rritet më tej për shkak të krizës së rëndë energjetike dhe inflacionit në vend. Sipas një raporti të publikuar nga Fondacioni Rezolucioni, një institut i pavarur në Mbretërinë e Bashkuar me fokus standardet e jetesës së njerëzve, të ardhurat mesatare të familjeve do të vazhdojnë të bien dhe do të kthehen në nivelin e vitit 2003, nëse qeveria e Mbretërisë së Bashkuar nuk arrin të marrë çdo masë për të përballuar.

Raporti tregon se të ardhurat e familjeve do të bien me 5 për qind gjatë vitit 2022 deri në 2023 dhe një rënie të mëtejshme prej 6 për qind gjatë vitit 2023 deri në 2024. 3 milionë njerëz të tjerë do të klasifikohen se jetojnë në varfëri në vend. Raporti thotë se qeveria e Mbretërisë së Bashkuar duhet të veprojë me përgjegjësi dhe të prezantojë një sërë politikash energjetike për të ndihmuar njerëzit të kapërcejnë vështirësitë sa më shpejt të jetë e mundur.

Gjithashtu, rritja e çmimit të energjisë do të godasë rëndë edhe prodhimin industrial. Zyra e Tregjeve të Gazit dhe Energjisë Elektrike të vendit njoftoi në fund të Gushtit se do të rregullojë kufirin e çmimit të energjisë për një familje mesatare me 80 përqind në 3,549 Paund në vit nga Tetori.

Një sondazh i fundit i kryer nga Organizata e Prodhuesve javën e kaluar tregoi se gjashtë në dhjetë kompani po përballen me një krizë që po i shtyn ato drejt falimentit.

Anketa tregoi gjithashtu se rreth 13 përqind e fabrikave tani po reduktojnë prodhimin për periudha të shkurtra ose po shmangin prodhimin krejtësisht gjatë periudhave të pikut të çmimit të energjisë, ndërsa 7 përqind e reduktuan prodhimin e tyre për një kohë më të gjatë. Ngjashëm me Mbretërinë e Bashkuar, Italia gjithashtu përballet me një kosto në rritje të jetesës në vend.

Agjencia italiane e lajmeve ANSA raportoi se rreth 9 milionë njerëz, që përbëjnë një të gjashtën e popullsisë së përgjithshme do të bien në varfëri për shkak të krizës energjetike pas një rritje të kostos së jetesës. Italia jugore thuhet se do të goditet më rëndë. Sipas raporteve të mediave lokale, qeveria italiane duke filluar nga muaji Tetor ngrohja qendrore për ndërtesat publike dhe ato të banimit do të jetë e kufizuar dhe kufizimet për ngrohje pritet të forcohen më tej.

Klan News