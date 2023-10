‘Krizë’ në marrëdhënien e tyre, Haris: Arlindi nuk është i fokusuar tek Xhoana

13:36 04/10/2023

Haris dhe Aleksandros diskutojnë për marrëdhënien e Arlindit dhe Xhoanës. Ata të dy kanë pasur shumë zënka ditët e fundit dhe marrëdhënia e tyre nuk ka qenë në fazën më të mirë të saj. Këtë gjë e kanë vënë re dhe ishullorët e tjerë.

Aleksandros pyet Harisin që ndoshta takimi mes tyre do e forcojë lidhjen dhe do ti afrojë me njëri-tjetrin.

Haris: Unë nuk besoj pasi ata të dy zihen shumë dhe janë gjatë gjithë kohës me njëri-tjetrin këtu në vilë dhe nuk mendoj që një takim mund ti afrojë dhe të rregullojë marrëdhënien e tyre.

Problemi i vetëm sipas Harisit në marrëdhënien e tyre nuk është vetëm fakti që ata të dy zihen por sepse Arlindi nuk është i fokusuar tek Xhoana 100% sa është ajo tek Arlindi.

