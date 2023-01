Croatian Minister of Internal affairs Davor Bozinovic (L) and Slovenian counterpart Sanja Ajanovic Hovnik (R) cheers with champagne on the border between Croatia and Slovenia at Bregana border cross, Croatia, 01 January 2023. EFE/EPA/ANTONIO BAT

Kroacia hyn zyrtarisht në zonën Shengen

10:39 01/01/2023

Nga sot, Kroacia është anëtare zyrtare e zonës Shengen. Monedha e saj, kuna është kthyer zyrtarisht në Euro rreth një dekadë pas hyrjes në Bashkimin Europian.

Në mesnatën e Vitit të Ri, u hoqën barrikadat në kufirin me Slloveninë dhe Hungarinë duke shënuar bashkimin me zonën Shengen. Ministri i Brendshëm kroat Davor Bozinovic mirëpriti natën e ndërrimit të viteve duke iu bashkuar heqjes së barrierave në kufirin Bregana-Obrezje mes vendeve teksa ngriti një dolli me shampanjë.

“Ne hapëm dyert drejt Europës pa kufi. Kjo shkon përtej eliminimit të kontrollit kufitar, është afirmimi përfundimtar i identitetit tonë europian”, tha ai.

Me këtë, Kroacia bëhet anëtarja e 20-të e Eurozonës dhe e 27-ta në Shengen./tvklan.al