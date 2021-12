Kroacia konfirmon dy rastet e saj të para me variantin Omicron

19:02 06/12/2021

Rregullat ekzistuese të Covid-19 nuk do të ndryshojnë pavarësisht mbërritjes së variantit të ri në vend

Në Kroaci janë konfirmuar dy rastet e para me variantin, Omicron të koronavirusit. “Nuk jemi të sigurt lidhur me burimin e infektimit e as nëse këta dy njerëz kanë udhëtuar jashtë vendit. Besojmë se janë infektuar gjatë një takimi pune në të cilin të dy personat kishin marrë pjesë”, tha Bernard Kaiq, epidemiolog në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë.

Në mesin e pjesëmarrësve ka patur edhe shtetas të huaj dhe ka mundësi që njëri prej tyre të ketë qenë burimi, tha Kaic, duke shtuar se 13 të pranishmit në këtë takim tashmë janë testuar.

Megjithatë, ai tha se nuk ka nevojë të ndryshohen rregullat ekzistuese në lidhje me COVID-19, që do të thotë se vetëm këta persona do të karantinohen për 14 ditë.

Në ditët e fundit, Kroacia ka parë një rënie të rasteve të reja ditore me COVID-19. Që nga 25 shkurti 2020, kur u konfirmua rasti i parë në Kroaci, janë infektuar gjithsej 631.765 persona dhe kanë humbur jetën 11.269 njerëz.

