Kroketë patatesh me kërpudha (Video)

Përbërësit:

300 gr bukë galetë

100 gr parmixhano

100 gr kërpudha

100 gr djathë montazio

8 kokrra vezë

1 kg patate

1 lugë kafe arrë moskat

Kripë

Piper

Përgatitja:

Pastrojmë kërpudhat dhe i bëjmë krem në mikser. Në një tenxhere me pak vaj ulliri shtojmë pançetën që të skuqet. Më pas shtojmë kërpudhat e grira dhe i përziejmë bashkë. Pasi të skuqen i vendosim në një tas që të ftohen.

Vendosim patatet në një tenxhere me ujë që të ziejnë. Pasi të ziejnë i shtypim dhe i bashkojmë në të njëjtin tas me kërpudhat dhe pançetën. Shtojmë në to vezë, djathë të grirë, arrë moskat, bukë të grirë dhe i bëjmë brumë. Presim në feta të holla djathin montazio dhe e mbështjellim me masën që përgatitëm. I kalojmë në miell, vezë, galetë dhe i skuqim./tvklan.al