Kronika në një javë

21:31 29/10/2022

Ngjarjet me të rëndësishme të kronikës të ndodhura gjatë javës që po lëmë pas. Në 7 ditë drejtësia ka vënë në pranga dhjetëra persona për vepra të ndryshme penale, ndërsa janë mbajtur dhe seanca gjyqësore të rëndësishme në gjykatë.

Prokuroria: Qese me kokainë në stomakun e Lear Kurtit. Procedim për “kryerje e veprimeve arbitrare” dhe “mosdhënie ndihme”.

Edhe kjo javë nisi me diskutimet dhe dyshimet mbi vdekjen e 32-vjeçarit Lear Kurti. Prokuroria e Tiranës nisi procedimin penal për kryerjen e veprimeve arbitrare dhe mosdhënies së ndihmës. Organi i akuzës ka dyshime për veprimet e kryera nga efektivët, në momentin kur është bërë shoqërimi i 32-vjeçarit. Në dosjen hetimore sipas prokurorisë ndodhet edhe akti i ekspertimit kimik i kryer nga një grup prej 5 ekspertësh, nga i cili ka rezultuar se në mbetjet e qeses së gjetura në stomakun e viktimës gjatë kryerjes së autopsisë, ka prani kokainë. Ndërkohë tre policët e Komisariatit nr. 3, vijojnë të jenë të pezulluar nga detyra.

Vdekja e Lear Kurtit përplasi jo pak opozitën dhe mazhorancën në Komisionin e Sigurisë, ku të ftuar për të folur për buxhetin ishin Drejtori i Policisë Muhamet Rrumbullaku dhe Drejtori i Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, Ardi Veliu. Opozita kërkoi llogari për hetimet e kryera, ndërsa nuk kursyen dhe akuzat ndaj Veliut, duke e quajtur manipulator ngjarjesh.

Turqia kërkon dosjen e të shumëkërkuarit Ibrahim Lici për ekstradim. 29-vjeçari: Jam i lirë, nuk jam arrestuar

Një tjetër ishte dhe kërkesa e shtetit turk drejtuar Shqipërisë, për t’i dërguar dosjen e Ibrahim Licit, me qëllim ekstradimin e tij. Ai kërkohet në Shqipëri për vrasjen e Endri Mustafës në Maj të vitit 2021. Në dokumentin e Prokurorisë siguruar nga Klan News, theksohet se me datë 19 Tetor ka komunikuar se Ibrahim Lici ka hyrë në territorin e Turqisë më 24 Korrik 2021. Mirëpo pas publikimit të lajmeve në media ka reaguar dhe vetë Ibrahim Lici. 29-vjeçari ka reaguar me anë të një mesazhi audio të shpërndarë nga familja e tij, duke sqaruar se nuk është arrestuar dhe se nuk ka lidhje me ngjarjet për të cilat e akuzon prokuroria. Një prej ngjarjeve që është dyshuar Lici ka qenë dhe vrasja e dy vëllezërve Bilali në Shkodër. Për këtë ngjarje gjykata ka dënuar Arsen Stojkun me 7 vite heqje lirie, pavarësisht se prokuroria e Shkodrës kishte kërkuar 35 vite.

Goditet grupi i mashtrimit të qytetarëve me Call Center. Operacion i përbashkët Shqipëri-Itali, tre në pranga

Mbi 1200 shtetas italianë janë mashtruar me Call Center-a, nga një grup kriminal që operonte në Shqipëri. Si rezultat i një operacioni të përbashkët Shqipëri-Itali janë arrestuar 3 persona, ndërsa dëmi i shkaktuar mendohet të jetë mbi 3 milionë euro. Sipas prokurorisë aktiviteti zhvillohej në Tiranë, ndërsa qytetarët e mashtruar janë shtetas italianë të cilët jetojnë në shtetin fqinj. Paratë transferoheshin në disa shtete të Bashkimi Europian dhe më pas shndërroheshin në kriptovaluta të lidhura me llogari të pa gjurmueshme. Për zbardhjen e kësaj skeme mashtrimi janë kryer më shumë se 42 mijë përgjime telefonike, ku është evidentuar se mashtruesit kishin kontaktet e rreth 90 mijë shtetasve italianë.

SPAK kërkon 4 vite e 6 muaj burg për ish-gjyqtaren Mimoza Margjekën. Dënime kërkohen edhe për të pandehurit e tjerë

Vendime të rëndësishme u dhanë edhe nga Gjykata e Posaçme apo togat e zeza të gjykatave në rrethe, si dhe vijuan hetimet për dosje të rëndësishme. Pas më shumë se 3 vitesh hetime Prokuroria e Posaçme kërkoi që ish-gjyqtarja Mimoza Margjeka të cilësohet fajtore për korrupsion pasiv dhe të dënohet me 4 vite e 6 muaj burg. Po ashtu 4 vite heqje lirie u kërkon edhe për bashkëshortin e ish-gjyqtares Arben Cara. Nga 3 vite burg është kërkuar për avokatin Skënder Demiraj dhe sekserin Klaudio Zhilla. Prokuroria kërkoi 1 vit e 3 muaj burg për Nejton Balin dhe po ashtu që ky dënim t’i konvertohet në 2 vite e 4 muaj shërbim prove. Ish-gjyqtarja akuzohet se mori 6 mijë euro ryshfet për të ndryshuar masën e sigurisë për Orion Balin, i arrestuar për trafikim klandestinësh në kohën kur Margjeka ishte në detyrë në Gjykatën e Apelit në Korçë.

18 mln Euro, SPAK mbyll hetimet për pastrim parash. Të pandehur Rezart Taçi, Artur Balla dhe Bledar Lilo

SPAK dërgon për gjykim dosjen kundër Rezart Taçit, kunatit të tij Artur Balla dhe Bledar Lilo, të akuzuar për pastrimin e mbi 18 milionë eurove. Prokuroria e Posaçme ka dyshime se këto para e kanë origjinë nga mafia Italiane. Ndaj tre të pandehurve rëndojnë disa akuza si “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”. SPAK ka arritur në përfundimin se Taçi, Balla dhe Lilo, në bashkëpunim me tre italianë kanë organizuar një skemë për pastrimin e parave në disa vende të botës, përfshirë këtu edhe Shqipërinë. Biznesmeni i hidrokarbureve është i shpallur në kërkim ndërkombëtarë me urdhër të SPAK.

SPAK merr në hetim Sonila Qaton. Ish-Drejtoresha e ARRSH akuzohet për shkelje të barazisë në tendera

Ish-Drejtoresha e Autoritetit Rrugor Shqiptar, Sonila Qato, është zyrtarisht e pandehur nga SPAK. Prokuroria e Posaçme i komunikoi akuzën e shkeljes së barazisë në tendera, lidhur me hetimet që po zhvillohen për tenderin e ndërtimit të rrugës Kardhiq-Delvinë. Krahas saj të pandehur janë marrë edhe 9 ish-zyrtarë të tjerë, që akuzohen se kanë skualifikuar pa të drejtë një kompani në tenderin e rrugës dhe kanë shpallur fitues kompaninë me ofertën më të madhe.

Adnan Xholi, kandidati i parë zyrtar për SPAK. Arben Krajës i përfundon mandati më 19 Dhjetor

Prokurori Adnan Xholi është kandidati i parë që ka shprehur dëshirën për të marrë drejtimin e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Xholi ka dorëzuar kërkesën në Këshillin e Lartë të Prokurorisë për të vijuar garën. Xholi me karrierë 20-vjeçare ka mbajtur më parë detyrën e Drejtorit të Drejtorisë Gjyqësore në Prokurorinë e Përgjithshme, ka ushtruar prej më shumë se 5 vitesh funksionin e Drejtorit të Kontrollit të Hetimit në institucionin qendror të akuzës. Më herët, prokurori Adnan Xholi ka mbajtur poste drejtuese në prokurori lokale dhe për shumë vite ka qenë prokuror pranë ish-Prokurorisë për Krime të Rënda. Ai ka qenë edhe kandidat për të marrë drejtimin e Byrosë Kombëtare të Hetimit.

Vrasja e Indrit Ndojt, Klan News siguron dosjen. Njolla gjaku në tutat dhe çorapet e Land Mirit

Klan News zbardh dosjen për vrasjen e Indrit Ndojt të ndodhur në 21 Tetor të këtij viti. Në dosje përshkruhet itinerari i ndjekur nga viktima mbrëmjen e ngjarjes para se të gjendej i vdekur në një kanal buzë rrugës nga familjarët e tij. Në shtëpinë e Landi Mirit janë gjetur një palë tuta të cilat ishin me njolla si të kuqe dhe një pale çorape po më njolla të kuqe. Ndërkohë në shtëpinë e Saimir Mirit është gjetur një shapkë e cila ishte e njëjtë me atë që u sekuestruar në vendin e ngjarjes ku u gjet i pajetë Indrit Ndoj. Rrobat janë dërguar në laboratorin e policisë kriminale për ADN. Gjykata e Krujës ka pranuar kërkesën e prokurorisë dhe ka caktua masën e sigurisë arrest në burg me afat 60 ditë për dy të pandehurit.

3 vjet burg për ish-Kryebashkiakun e Lezhës. Fran Frrokaj shpallet fajtor për tjetërsim të pronave në “Ranën e Hedhun”

4 vjet pas arrestimit, ish-kryebashkiaku i Lezhës Fran Frrokaj dënohet me 3 vjet burg. Gjykata e Apelit në Shkodër e shpalli fajtor për tjetërsim të pronave në Ranën e Hedhun. Me po aq vite heqje lirie u dënua edhe ish-kryetari i qarkut të Lezhës Gjok Ndoka ndërsa vendimi u dha edhe për 15 ish-zyrtarë të tjerë dhe qytetarë. Togat e zeza në Shkallën e Parë në Lezhë kishin vendosur nga 4 vjet burg Frrokajn dhe Ndokën ndërsa në seancën në Apel ishte i pranishëm vetëm ish-kryebashkiaku i Lezhës. Ky i fundit u vetëdorëzua në orët e mbrëmjes së të premtes, duke thënë se nuk ishte arratisur, por po priste kryerjen e procedurave.

Pafajësi për Ergys Kolaverin dhe Enea Cakën. Gjykata e Apelit vendos fatin e dy të dyshuarve për atentatin ndaj Gazmir Dacit

Gjykata e Apelit ka shpallur të pafajshëm Ergys Kolaverin, i dyshuar për atentatin me snajper ndaj Gazmir Dacit në burgun e Vaqarrit në 2016. Po ashtu pafajësi është vendosur edhe për Enea Cakën. Kolaveri ishte dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë me 20 vite burg, por asnjëherë nuk e pranoi krimin. Më pas Apeli vendosi ta shpallë të pafajshëm Kolaverin pasi rihapi pjesërisht hetimet për çështjen dhe bëri eksperiment hetimor. Togat e zeza krijuan bindjen se ishte e pamundur që të kryheshin të gjitha veprimet nga Kolaveri, për shkak edhe të kohës së lëvizjes së tij, nga Kodër Kamza deri në Vaqarr.

Pas tre vitesh arrati arrestohet Gentian Malindi. Akuzohet për trafikimin e 137 kg kokainë

Pas tre vitesh arrati policia ka arrestuar Gentian Malindin, i cili ndodhej në kërkim për trafikimin e 137 kg kokainë nga vendet e Amerikës Latine drejtë Shqipërisë. 46-vjeçari u ndalua nga policia e Vorës, në afërsi të Urës së Gjolës, i vetëm në automjet, ku iu gjetën dhe dokumente false. Gjatë arrestimit, 46-vjeçarit iu gjetën dhe sekuestruan shuma parash, mjete identifikimi të falsifikuara dhe 3 aparate celulare. Pas ndalimit, Gjykata e Posaçme i komunikoi masën e sigurisë arrest me burg. Për trafikimin e 137 kilogramëve kokainë është dënuar Altin Myslihaka dhe Ardian Bega.

Vrau fqinjin, arrestohet Fatmir Manellari. Qëndroi i fshehur për dy muaj në pyll

Fatmir Manellari, i cili rreth dy muaj më parë vrau fqinjin e tij Safet Hyskollari është arrestuar nga policia. 63-vjeçari u vu në pranga kur u kthye në shtëpinë e tij, teksa më parë kishte qëndruar i fshehur në pyll. Vrasja e fqinjit u krye pas një konflikti për një pronë që pretendohej nga dy palët. Sipas burimeve të policisë, për dy muaj ai ka qëndruar i fshehur në pyll mes Lozhanit të Maliqit dhe Pogradecit. Për të blerë ushqime ai zbriste në fshatrat e afërt, ndërsa dy ditët e fundit ai ishte kthyer në banesë ku është pikasur nga efektivët dhe është arrestuar. Viktima kishte pak muaj që ishte rikthyer nga Amerika në Shqipëri.

32 urdhërarreste për 700 gramë kokainë. Policia arreston 23 persona, 9 shpallen në kërkim

Policia e Korçës arrestoi 23 persona, ndërsa shpalli në kërkim 9 të tjerë si pjesë e një grupi kriminal që merrej me shpërndarjen e drogës me doza të vogla. Gjatë operacionit u kapën 700 gramë kokainë dhe rreth 50 milionë lekë. Gjatë këtij operacioni u sekuestrua edhe një pistoletë me silenciator, 38 automjete dhe rreth 50 milionë lekë. Në të dyja fazat e këtij operacioni që ka nisur një vit më parë janë arrestuar 54 persona, 16 janë shpallur në kërkim dhe vijon hetimi për 127 të tjerë.

Të shtëna me armë në Shkodër e Tiranë. Një i plagosur, një i arrestuar dhe dy në kërkim

Dy ngjarje të rënda që përfunduan në përdorimin e armëve të zjarrit u shënuan gjatë javës në Shkodër dhe Tiranë. Në qytetin verior, policia vuri në pranga David Kirin, ndërsa ka shpallur në kërkim Ardian Kirin dhe Kristian Fermosin. Mes tyre u shënua një konflikt që degradoi në përdorimin e armës, që fatmirësisht rezultoi pa pasoja.

Ndërkohë në Tiranë, një sherr mes fqinjëve që përfundoi në përdorimin e armës së zjarrit, çoi në plagosjen e një 35-vjeçari. Sipas policisë, konflikti mes Jonian Shehut dhe autorit Olsi Bllaci nisi pas zhurmës që po bënte fëmija 3 vjeç i këtij të fundit. I plagosuri mori dy plumba, një në këmbë dhe një bark, ndërsa autori vijon të jetë në kërkim nga policia.

