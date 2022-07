Kryehetuesi i komunizmit tregon përse donin ta arrestonin gjyshin e Edi Ramës

23:45 05/07/2022

I ftuar në studion e Opinion në Tv Klan, (ish) kryehetuesi i komunizmit Qemal Lame u pyet nga Blendi Fevziu për një nga kërkesat për arrestim, atë të gjyshit të Edi Ramës. Ai tregon se edhe pse në një moshë të thyer, 82-vjeçare, ai nuk shpëtoi nga Sigurimi i Shtetit me kallëzime për agjitacion dhe propagandë duke shtuar dhe argumentin se ai ishte shoferi i Mbretit Zog. Lame shtoi se këto ishin provokime që vinin nga vetë bashkëpunëtorët e Sigurimit duke i cilësuar si një veprimtari e rëndë në të cilën kundërshtoi 2 herë ta ndiqte dhe të kryente arrestimin e tij pa patur prova që i kërkoi, por nuk i erdhën.

Blendi Fevziu: Ju thoni që iu është kërkuar arrestimi i babait të Kristaq Ramës, ose gjyshit të Edi Ramës, i cili ishte dhe një pensionist në moshë shumë të thyer.

Qemal Lame: Ishte 82 vjeç.

Blendi Fevziu: Përse kërkohej arrestimi i tij?

Qemal Lame: Unë nuk e dija që ishte babai i Kristaq Ramës, ndërsa për Edin, ishte mosha sa kishte mbaruar si student, ishte pedagog. Ai kërkohej që të arrestohej për agjitacion dhe propagandë. Më kanë sjellë materialet denoncuese, kallëzimet…drejtor i Sigurimit të shtetit edhe më tha, ai është person i rrrezikshëm dhe duhet arrestuar.

Blendi Fevziu: Po pse ishte argumenti, çfarë bënte ai që ishte i rrezikshëm?

Qemal Lame: Ai kishte folur kundër partisë, kundër pushtetit, por ishin gjëra të përgjithshme, nuk ishte dakort me vijën e partisë, me reformat që bëhej e ishte periudha e problemeve dhe ishin vështirësitë e rënda ekonomike, por nuk kishte asnjë aktivitet nga ato që lexova unë dhe kuptova që këto kallëzime, ishin bashkëpuntorët që i kishin dhënë dhe ishin marrë si dëshmitarë. Kjo ka qenë një veprimtari shumë e rëndë.

Blendi Fevziu: Pra bashkëpunëtorët e Sigurimit të Shtetit të provokonin dhe pastaj kur ti flisje me ta, ta sillnin si provë…

Qemal Lame: Dilnin si dëshmitarë, kjo ka qenë një nga ato akuzat e rënda të Sigurimit të Shtetit.

Blendi Fevziu: Ju thoni që s’kishte as aktivitet asgjë thjesht do ta plasnin brenda kot?

Qemal Lame: Pastaj thashë unë, si mund të arrestohet kot një 82-vjeçar? Shikoni në rast se ka ndonjë veprimtari konkrete do të jetë mirë, se të arrestojmë një 82-vjeçar edhe në opinionin publik nuk bën përshtypje?

Blendi Fevziu: Dhe cila ishte përgjigja?

Qemal Lame: Ndërkohë ishte periudha unë sa isha kthyer nga Tropoja, atje ishte dënuar një arsimtare për agjitacion propagandë, në një fshat të Tropojës, kisha vajtur me porosi nga Enveri që ta rehabilitoja atë në popull. U mblodh populli atje dhe i kam sqaruar që ky është një gabim që është bërë dhe pati efekt tek ajo. Neve po diferencojmë njerëzit që kanë pasur aktivitet me të drejtë i thashë se nuk kanë qenë veprimtari të rënda, të merremi me një 82-vjeçar… Fola më sinqeritet dhe në intimitet. Mbas asaj më vjen pas 2 muajsh për të dytën herë propozimi, edhe ideja që ky është personi duhej arrestuar, sepse ka qenë shofer i Zogut…

Blendi Fevziu: Ai shofer i Zogut kishte qenë 40 vjet përpara.

Qemal Lame: 40 vjet përpara, por mendojmë se ka aktivitet konkret dhe lidhej edhe me komplotin me Xhevdet Mustafën që kishte ardhur krijohej një legjendë e tërë. I thashë, në rast se keni prova mi sillni, nuk kishte asnjë dhe e ktheva./tvklan.al