Kryemadhi-Felajt: Në ato maja rripa-rripa, njëherë ma hipe, njëherë ta hipa

13:01 16/02/2023

Seanca parlamentare që po zhvillohet në Kuvend po shoqërohet me debate pasi deputetët e opozitës kërkojnë praninë e Kryeministrit Rama për t’ju përgjigjur pyetjeve që ata i kanë drejtuar lidhur me dosjen hetimore “McGonigal”.

Monika Kryemadhi: Opozita ka vetëm të drejtën e fjalës, kur ja hiqni dhe të drejtën e fjalës, imagjino çfarë mund të bëni tjetër. Përjashtimi i 4 deputetëve pa i dëgjuar është mungesa më elementare e respektit ndaj kolegëve dhe ndaj njëri-tjetrit. Funksionimi i Parlamentit është gjëja më e rëndësishme. Edhe po të mos doni që ta hetoni ju me komisionin hetimor, do e hetojë SHBA.

Çështja e komisionit hetimor është për Edi Ramën. Ai zotëria në daç të vijë dhe në daç të mos vijë, ai e mbyll këtë punë me ne, por nuk e mbyll me Amerikën sepse ka futur turinjtë aty ku nuk duhet. Në fund të fundit, 13 pyetje kemi bërë ne. Nuk kemi për ta varuar dhe as për ta vrarë. Nëse nuk di të përgjigjet, të japë dorëheqjen dhe të vijë një kryeministër tjetër.

Deputetja e Partisë së Lirisë, Monika Kryemadhi ka shkëmbyer replika me nënkryetaren e shumicës parlamentare, Ermonela Felaj, e cila drejton seancës e sotme. Në fjalën e saj, Kryemadhi i ka thënë Felajt që të mos llogarisë minutata e opozitës, teksa i është drejtuar me ironi me fjalët: Në ato maja rripa-rripa, njëherë ma hipe, njëherë ta hipa.

Kryemadhi-Felajt: Po ta them miqësisht, shoqërisht, por edhe si deputete: Mos u bëj kalkuluese e minutave të opozitës. Mbaj vendin tënd si deputete dhe respekto rregulloren sepse në fund të fundit kjo është: Në ato maja rripa-rripa, njëherë ma hipe, njëherë ta hipa./tvklan.al