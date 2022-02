Kryemadhi: Meta, i vetmi njeri që nuk ka bërë asnjë gabim politik. Nuk largohem nga LSI

23:18 02/02/2022

Për Monika Kryemadhin, Presidenti Ilir Meta është i vetmi njeri që nuk ka bërë asnjë gabim politik dhe i ka dalë gjithmonë fjala. Gjatë emisionit “Opinion”, drejtuesja e LSI-së tha se në zgjedhjet e 25 Prillit dështoi sepse i besoi Bashës. Pasi u pyet se çfarë do të bëjë për këtë fakt, Kryemadhi tha se do të shikojë që LSI të marrë drejtim tjetër. Ajo u pyet nëse do të largohet nga LSI-ja, dhe u përgjigj se nuk do të largohet dhe do të jetë pjesë suportuese e një strukture të re të krijuar nga të rinjtë e Lëvizjes Socialiste për Integrim.

Marsela Karapanço: Jeni gati të bëni rotacion me zotin Meta?

Monika Kryemadhi: Nuk është çështje rotacioni. Unë kam dështuar më 25 Prill. I besova zotit Basha. Basha ishte si ajo viktima që të troktet në derë dhe të bie derës fort dhe të thotë hape derën se po më vijnë të vrasin. Ti i hap derën për ta strehuar dhe për t’i shpëtuar kokën dhe ai të ngul kokën pas shpine. Unë besova tek dikush që mendoja se me një shkollë jashtë, elitë, të shkolluar, por nganjëherë elitat janë më të varfra shpirtërisht dhe politikisht se sa një që është edhe analfabet.

Blendi Fevziu: Çfarë do bëni për këtë zonja Kryemadhi?

Monika Kryemadhi: Unë do të shikoj që LSI të marrë komplet drejtim tjetër. Dhe LSI ka marrë

Blendi Fevziu: Do të largoheninga kryesimi i LSI-së?

Monika Kryemadhi: Nga LSI nuk largohem. Do të jem pjesë e LSI. Do të jem pjesë suportuese e një strukture të re që kanë krijuar vetë profesionistët e rinj të LSI-së që është gen, që është ekipi gjeneratës së re për ndryshim.

Blendi Fevziu: A do jeni apo jo kryetare e LSI-së?

Monika Kryemadhi: Kanë krijuar një iniciativë që është për t’u vlerësuar. Deri në momentin që do jetë LSI e gatshme për të zgjidhur procesin e hapjes së partisë.

Marsela Karapanço: Apo deri në momentin që zoti Meta mund të ketë shkarkim apo të përfundojë mandatin e Presidentit?

Monika Kryemadhi: Nuk mendoj që do hyjmë në këtë histori sepse Meta është kalkuluesi më i mirë me thënë të drejtën dhe është i vetmi njeri që nuk ka bërë asnjë gabim politik dhe i kanë dalë gjithmonë fjalët./tvklan.al