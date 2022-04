Kryemadhi: Në Nëntor të 2020-ës ndërkombëtarët më thanë që dilni me Ramën sepse Basha nuk bëhet kryeminstër

22:44 20/04/2022

Kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi thotë se partnerë ndërkombëtarë i kanë thënë në muajin Nëntor të vitit 2020 që të dalin në krah të kryeministri aktual, pra Edi Ramës dhe jo Lulzim Bashës pasi siç e thekson dhe Kryemadhi partnerët i kishin thënë se Basha nuk do të bëhet asnjëherë kryeminstër.

E ftuar në studion e emisionit Opinion nga Blendi Fevziu në Tv Klan, Kryemadhi deklaron se këtë mesazh ia ka transmetuar dhe Lulzim Bashës, teksa shton se i ka thënë këtij të fundit se “nuk ka ndërmend që ta shesë sepse është çështje opozitarizmi”.

Lorenc Vangjeli: E kuptoni zonjë që në 2017-ën, Lulzim Basha e mbylli këtë histori dhe për një arsye të vetme sepse ai nuk e di se çfarë e pret nëse e merr me not oqeanin, e pret protokolli apo prokurori në SHBA dhe ju e dini zonjë këtë dhe megjithatë ju u bashkuat me të…

Monika Kryemadhi: Edhe ma kanë thënë që ky nuk bëhet kryeministër dhe unë ju kam thënë se kjo është se ju doni që të përçani opozitën që në Nëntor.

Blendi Fevziu: Kush jua tha që në Nëntor?

Monika Kryemadhi: Ma kanë sjellë mesazhin që ky nuk bëhet kryeminstër.

Blendi Fevziu: Ndërkombëtarët?

Monika Kryemadhi: Po. Më kanë thënë që dilni me kryeminstrin tuaj dhe unë ju kam thënë që unë nuk dal me kryeminstrin tonë sepse ne do të hyjmë si opozitë e bashkuar.

Blendi Fevziu: Jua kanë thënë ndërkombëtarët hyni në zgjedhje me kryeminstrin?

Monika Kryemadhi: Me kryeministrin tuaj si LSI. Po dhe unë nuk e kam bërë.

Blendi Fevziu: Është bërë kjo kërkesë?

Monika Kryemadhi: Po, dhe unë ia kam thënë dhe Lulzim Bashës që këtë mesazh ma kanë sjellë prandaj sillu korrekt, nuk të kam shitur dhe nuk kam ndërmend që të të shes sepse është çështje opozitarizmi. Kemi djegur mandatet, kam djegur mandatet e LSI..

Blendi Fevziu: Që në Nëntor të 2020-ës?

Monika Kryemadhi: Po.

Blendi Fevziu: Pra, në Nëntor të 2020-ës, partner ndërkombëtarë ju kanë thënë që shkoni me kryeministrin sepse Basha nuk bëhet kryeminstër?

Monika Kryemadhi: Basha nuk bëhet kryeminstër prandaj dilni me kryeminstrin tuaj.

Blendi Fevziu: Në çfarë niveli ishin ata që jua thanë këtë gjë?

Monika Kryemadhi: Nivele të larta të të gjitha drejtimeve përsa i përket besueshmërisë si politikan të Z. Lulzim Basha./tvklan.al