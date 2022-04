Kryemadhi: Numërues të PD shitën në tavolinë 3 mandate të LSI-së në zgjedhjet e 25 Prillit

Shpërndaje







22:26 20/04/2022

Kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi thotë se numërues të Partisë Demokratike kanë shitur 3 mandate të LSI në zgjedhjet e përgjithshme të 25 Prillit të vitit të kaluar.

E ftuar në studion e emisionit Opinion nga Blendi Fevziu në Tv Klan, Kryemadhi deklaroi se besonte që opozita do të fitonte në zgjedhjet e 25 Prillit.

Monika Kryemadhi: Unë personalisht kurrë nuk mendoja që opozita kurrë nuk do fitonte në 25 Prill. Besoja që do fitonte opozita për shumë arsye. Të paktën mund të them që 3 mandate të LSI-së janë shitur në tavolinë kur ne disponojmë…

Blendi Fevziu: Kush i shiti?

Monika Kryemadhi: Numëruesit e Partisë Demokratike.

Lorenc Vangjeli: Nuk e kanë bërë me kokën e tyre zonjë.

Monika Kryemadhi: Normal. Pavarësisht se suflerët e z.Basha poshtë e përpjetë thonë që i kanë shitur vetë mandatet, por realisht…Ne disponojmë proces-verbalet e firmosura nga numëruesit e PD dhe anëtarët e KZAZ të PD që del fitues mandati i LSI dhe pas 1 ore me urdhër nga lart proces-verbali është grisur. /tvklan.al