Kryeministri: Ata që akuzojnë pa ditur përmbajtjen e draftit për Asocacionin, kanë vetëm një frikë…

19:33 09/06/2023

Përmes një postimi në Twitter, Kryeministri i vendit Edi Rama thotë se të gjithë ata që akuzojnë pa ditur përmbajtjen e draft-propozimit të tij për Asocacionin e komunave me shumicë serbe kanë vetëm një frikë.

”Ata që shajnë e akuzojnë pa e ditur fare çka përmban draft-Statuti i Asociacionit kanë frikë vetëm nga një gjë: Se mos humbasin armikun që u krijon kushtin ekzistencial që të flasin dhe të sillen si në llogore, ndërkohë që lufta ka mbaruar në 1999 dhe armiku është mundur!“, shkruan kreu i qeverisë.

Ata që shajnë e akuzojnë pa e ditur fare çka përmban draft-Statuti i Asociacionit kanë frikë vetëm nga një gjë: Se mos humbasin armikun që u krijon kushtin ekzistencial që të flasin dhe të sillen si në llogore, ndërkohë që lufta ka mbaruar në 1999 dhe armiku është mundur! — Edi Rama (@ediramaal) June 9, 2023

Për këtë çështje ai foli pak më herët dhe për gazetën kosovare ’’Nacionalja’’ ku theksoi se nuk do të ketë kurrsesi luftë në Kosovë dhe se më këtë draft që ka përpiluar kërkon t’i japë zgjidhje situatës në veri. Rama u shpreh se nuk e ka konsultuar draftin me Kryeministrin e Kosovës Albin Kurti pasi i duhet të jetë etik në raport me aleatët ndërkombëtarë.

Kujtojmë se Kryeministri foli publikisht për draft-propozimin e tij vetëm dy ditë më parë, përmes një konference për mediat. Rama bëri të ditur se ai draft është hartuar nga ekspertë të nivelit të lartë amerikanë dhe europianë dhe se ja ka përcjellë Presidentit francez Macron dhe Kancelarit gjerman Scholz.

Sipas tij, krijimi i Asociacionit në Kosovë është çelësi i zgjidhjes së kësaj situate, por dhe i njohjes ndërkombëtare të Kosovës nga ato shtete të cilat nuk e kanë njohur ende, i anëtarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe i njohjes së ndërsjelltë me Serbinë./tvklan.al