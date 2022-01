Kryeministri bullgar me 18 Janar në Shkup

14:18 16/01/2022

Petkov: Do vij për një fillim te ri dhe dialog konstruktiv mes dy vendeve

Në një intervistë për agjencinë e lajmeve MIA Kryeministri bullgar Kiril Petkov, i cili të martën pritet të vizitoj vendin bën të ditur se qëllimi i vizitës së tij do të jetë me tone konstruktive nga e cila pret gatishmëri për një fillim të ri, i cili siç thekson ai, do të jetë më dinamik, më praktik dhe më i lirë nga angazhimet deklarative të deritanishme kurse di të jetë i fokusuar në çështjet specifike të rëndësishme që prekin jetën e përditshme të qytetarëve të të dy vendeve.

“Unë vij me një ton konstruktiv dhe gatishmëri për të filluar punën së bashku. Unë nuk kam asnjë dokument gati dhe asgjë, sepse të gjitha ato dokumente nuk kanë asnjë pikë, nëse nuk u japim motivim real se duhet ta bëjmë punën. Unë sugjeroj që t’i lëmë dokumentet si hap të dytë dhe të fillojmë së pari, në mënyrë që të ketë diçka për të cilën do të shkruajmë në dokumentin tjetër. Përndryshe, rreziku është se do të shkruajmë një dokument dhe pas kësaj. Këtu, detyra është të bëjmë një program, të bëjmë grupet e punës, të fillojmë një dialog, të kemi një ndjenjë besimi reciprok dhe të ketë qëllime të mira nga të dyja palët dhe të vendosim synime, të cilat duam t’i arrijmë sa më shpejt”, thekson Petkov.

Ai theksoi se ka gjëra të lehta, por edhe më të vështira dhe të ndjeshme që duhet të adresohen por sipas tij, me një dialog konstruktiv të gjitha ato çështje janë të zgjidhshme.

“Mendoj se një qasje miqësore, konstruktive duhet të jetë në gjendje të zgjidhë tema të lehta dhe të vështira. Por, për këtë më e rëndësishmja është që të kemi besim dhe shpresoj se do ta ndërtojmë atë besim me gjërat që i bëjmë së bashku”, “Ne duhet t’i pastrojmë të gjithë ata që fitojnë në kurrizin e popujve tanë. Sepse ka një grup të vogël njerëzish që fitojnë para përmes korrupsionit në kurriz të gjithë të tjerëve. Edhe unë mendoj se ata janë pjesë e elementeve shkatërruese që janë të lidhura dhe që shtrojnë pyetjen nëse fqinjësia e mirë midis dy vendeve është apo jo e mirë”, tha Petkov.

Kryeministri bullgar, i cili e vlerësoi shumë konstruktive bisedën telefonike që pati me të mandatuarin Dimitar Koveçevki shprehu besimin se të dy si njerëz nga sfera ekonomike dhe e biznesit kanë energji të ngjashme për t’i çuar gjërat përpara, ai u shpreh optimist se gjatë vizitës bien dakord për krijimin e pesë grupeve të punës – për ekonominë, kulturën, infrastrukturën, integrimin evropian dhe historinë.

Klan News