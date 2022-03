Kryeministri bullgar: Nuk do t’i dërgojmë Ukrainës armë, mund të rrezikojmë!

15:05 19/03/2022

SHBA do të forcojë krahun lindor të NATO-s, do të dërgojë njësinë ushtarake ‘Stryker’ në Bullgari

Bullgaria do të vazhdojë të dërgojë ndihma humanitare në Ukrainë dhe të pranojë refugjatë nga lufta, por nuk do të dërgojë pajisje ushtarake-Kështu deklaroi kryeministri bullgar Kiril Petkov gjatë takimit me Sekretarin e Mbrojtjes së SHBA-së Lloyd Austin duke vënë në dukje se vendi i tij gjendet shumë pranë konfliktit . Petkov injoron kë shtu thirrjet e presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky për pajisje të reja ushtarake që ti bë jë ballë agresionit rus .

Kryeministri Petkov falënderoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës për gatishmërinë e tyre për të ofruar një sinë ushtarake të këmbësorisë “Stryker” në përpjekje për të forcuar krahun lindor të NATO-s.

Ndërsa Sekretari amerikan i Mbrojtjes Austin vuri në dukje se përmirësimi i gatishmërisë ushtarake së Bullgarisë me NATO-n është jashtëzakonisht i rëndësishëm, pasi Evropa përballet me një sfidë të madhe sigurie.

“Doja të nënvizoja rëndësinë e njoftimit se Bullgaria ka krijuar dhe po udhëheq një grup beteje shumëkombëshe të NATO-s. Është një hap i rëndësishëm dhe ne e mbështesim plotësisht,” tha Austin.

Bullgaria, dikur aleati më i ngushtë i Moskës gjatë epokës së Luftës së Ftohtë, tani vend anëtar i NATO-s dhe Bashkimit Evropian, po krijon një grup beteje deri në 1,000 trupa ushtarake. Grupi i betejës pritet të presë gjithashtu trupa ushtarake edhe nga vendet e tjera aleate.

Klan News