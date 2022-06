Kryeministri i Maqedonisë së Veriut vizitë në Turqi, do takohet me Presidentin Erdogan

09:19 13/06/2022

Kryetari i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, do të udhëtojë sot drejt Stambollit ku do të takohet me Presidentin e Turqisë, Erdogan.

Kavaçevski do të udhëheqë delegacionin qeveritar gjatë vizitës në Turqi.

Takimi i Kryeministrit Kovaçevski me Presidentin Erdogan është konfirmim për raportet e shkëlqyera mes Turqisë dhe në të është paraparë të bisedohet për më shumë çështje dypalëshe në interes të të dyja vendeve. /Klan Maqedonia