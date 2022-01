Kryeministri i Portugalisë fiton një mandat të dytë

Shpërndaje







12:54 31/01/2022

Socialistët e qendrës së majtë të Portugalisë fituan një shumicë të plotë parlamentare në zgjedhjet e parakohshme të së dielës, duke bërë që kryeministri, Antonio Costa, të siguronte një mandat të ri. Rezultatet e zgjedhjeve ishin një surprizë pasi sondazhet e fundit të opinionit tregonin një rënie të popullaritetit të kësaj force politike.

Pas sondazheve të opinionit të javës së kaluar, Costa deklaroi se ishte i përgatitur të lidhte aleanca me parti të tjera nëse nuk do të fitonte një shumcë të plotë, por tani kjo nuk është më e nevojshme.

“Një shumicë absolute nuk do të thotë pushtet absolut. Nuk do të thotë të qeverisësh vetëm. Është një përgjegjësi e shtuar dhe do të thotë të qeverisësh me dhe për të gjithë portugezët,” tha Costa në fjalimin e tij të fitores.

Përpara se të dilnin rezultatet përfundimtare, ai nënvizoi se partia e tij kishte fituar 118 vende në parlamentin me 230 vende, nga 108 që u fituan në zgjedhjet e vitit 2019. Dy muaj më parë, deputetët kundërshtuan projektligjin e shpenzimeve të qeverisë së pakicës socialiste dhe presidenti i vendit shpërndau parlamentin, duke shkaktuar zgjedhje të parakohshme. Pavarësisht pandemisë, pjesëmarrja në votime ishte më e lartë se e vitit 2019, rreth 58%.

Klan News