Kryeministri i ri i Britanisë së Madhe do të shpallet më 5 Shtator

22:37 11/07/2022

Kreu i Komitetit Konservator të Britanisë së Madhe, Sir Graham Brady ka bërë me dije se kryeministri dhe kreu i Partisë Konservatore britanike do të shpallen më 5 Shtator. Kandidaturat do të mbyllen ditën e nesërme me secilin kandidat që ka nevojë për 20 mbështetës nga radhët e deputetëve konservatorë për të ecur përpara në garën elektorale.

Votimi i parë i deputetëve konservatorë pritet të zhvillohet të mërkurën nga ora 13:30 deri në orën 15:30, ndërsa rezultati do të shpallet më vonë gjatë ditës. Për të kaluar nga atje në fazën tjetër, kandidatëve u nevojiten të paktën 30 vota nga deputetët. Më pas pritet që të enjten të ndodhë një votim i dytë.

Pasi raundet e votave të kenë zvogëluar fushën në dy kandidatë, zgjedhja do t’u ngelet anëtarëve të Partisë Konservatore. Gjatë verës, do të zhvillohet fushata elektorale, ku dy rivalët do të përpiqen të bindin palën besnike për atë që ata ofrojnë.

Brady thotë se anëtarët e Partisë Konservatore do të mund të votojnë në mënyrë elektronike dhe me postë për zgjedhjen e tyre përfundimtare. Njëmbëdhjetë kandidatë kanë dalë deri më tani në garën për të zëvendësuar Boris Johnson. Ai dha dorëheqjen javën e kaluar pas një revolte mes deputetëve dhe ministrave të tij.

Konkurrenti me mbështetësit më të deklaruar mes deputetëve është aktualisht ish-kancelari Rishi Sunak, i ndjekur nga ministrja e tregtisë Penny Mordaunt dhe mbështetësi Tom Tugendhat. Një ndër kandidatët e tjerë që mund të hyjnë në garë është dhe Sekretarja e Brendshme Priti Patel, për të cilën thuhet se ka mundësi të mëdha nëse do të kandidojë./tvklan.al