Kryeministri rumun Marcel Ciolacu njoftoi dorëheqjen e tij të hënën (05.05.). Vendimin ai e mori pasi kandidati presidencial i koalicionit të tij qeveritar u eliminua në raundin e parë të zgjedhjeve të mbajtura të dielën.

“Ne pamë se si votuan rumunët dje, gjë që do të thotë se koalicioni në pushtet nuk ka legjitimitet, të paktën në këtë konfigurim,” u tha ai gazetarëve pas një takimi të Partisë së tij Social Demokrate. Kandidati i koalicionit në pushtet, Crin Antonescu, mori 20.3 % të votave të dhëna.

Udhëheqësi populist i ekstremit të djathtë, George Simion mori shumicën e votave, me 40.5 %, në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale, një përsëritje e zgjedhjeve fillestare të vitit e kaluar. Ai do të përballet me raundin e dytë, i cili do të mbahet më 18 maj, me kryebashkiakun e Bukureshtit, Nicusor Dan, mbështetës i BE, i cili mori 20.9 % të votave.

Kriza politike po përkeqësohet në Rumani

Ciolacu gjithashtu e shtyu partinë e tij Social Demokratike ta braktisë Koalicionin e Fuqisë. Social Demokratët kishin formuar një qeveri koalicioni me centristët liberalë dhe UDMR, një parti etnike hungareze, me qëllim të mbajtjes së vendit anëtar të Bashkimit Evropian dhe NATO-s në një rrugë properëndimore. Pa këtë parti, një shumicë qeveritare mund të formohet vetëm me mbështetjen e së djathtës ekstreme brenda parlamentit.

“Ky koalicion nuk është më i ligjshëm,” u tha Ciolacu gazetarëve. “Presidenti tjetër do të më zëvendësonte gjithsesi, kjo është ajo që kuptova.”

Simion, aleat i Trumpit, kundërshton ndihmën ndaj Ukrainës

Zgjedhjet fillestare presidenciale vitin e kaluar u anuluan për shkak të shqetësimeve të përgjithshme për ndërhyrjen e Rusisë në favor të Calin Georgescut të djathtë, i cili ishte objekt i një hetimi dhe i cili e kishte të ndaluar të kandidonte në zgjedhje.

Aleat me Georgescun, Simioni, 38 vjeç, kundërshton ndihmën ushtarake për Ukrainën fqinje dhe kritikon drejtuesit e Bashkimit Evropian.

Simion thotë se ai është në harmoni me lëvizjen “Make America great again” të presidentit amerikan Donald Trump dhe duket se përfiton nga një valë e ngjashme zemërimi popullor në Rumani, vend anëtar i Bashkimit Evropian dhe NATO.

Zëvendëspresidenti amerikan JD Vance tha se anulimi i zgjedhjeve të vitit të kaluar tregoi se Rumania nuk ndau vlerat amerikane, ndërsa Elon Musk e quajti presidentin e Gjykatës Supreme të vendit “tiran”.

Me rreth 19 milion banorë, Rumania është vendi më i populluar i Evropës Juglindore. Një fitore e Simionit në raundin e dytë të 18 majit do të rrisë numrin e liderëve euroskeptikë në BE, ku tashmë përfshihen Viktor Orban në Hungari dhe Robert Fico në Sllovaki./DW