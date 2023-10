“Kryeministri ka inspiruar autorët e tentativës për atentat”, Kaçaj: 3 javë fushatë është marrë vetëm me mua

22:29 10/10/2023

Ish-kreu i komunës Shëngjin, Salvador Kaçaj ka dyshime se tentativa për atentat ndaj tij më 14 Maj është organizuar nga kundërshtarët e tij politikë.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Kaçaj, pretendon se autorët me maska që e kanë kërcënuar me armë ditën e zgjedhjeve, janë frymëzuar nga kryeministri i vendit, Edi Rama, për të cilin thotë se për 3 javë me radhë e ka sulmuar gjatë fushatës elektorale në Lezhë.

Klodiana Lala: PD ka denoncuar çdo incident gjatë zgjedhjeve. Si ka mundësi që ju keni heshtur dhe nuk dolët në një deklarim për të denoncuar këtë atentat të pretenduar ndaj jush dhe a keni denoncuar emra konkretë në prokurori?

Salvador Kaçaj: Kam dhënë konferencë për shtyp në darkë në 14 Maj dhe e kam denoncuar. Djali ka bërë denoncimin dhe në ambasadën amerikane se është shtetas amerikan. Ata ishin me maska, nuk kam si të jap emra.

Blendi Fevziu: Po a ke indicie të tuat? Nuk ka rëndësi emri.

Salvador Kaçaj: Ka qenë dita e zgjedhjeve. Këta njerëz i ka organizuar kryetari i partisë, kryetari i bashkisë, kandidati, këta janë organizatorët e këtij krimi.

Blendi Fevziu: Po pse duhet të ju kërcënonin?

Salvador Kaçaj: Nuk e di a jeni të informuar, 3 javë rresht, kryeministri është marrë vetëm me mua në të gjithë qarkun e Lezhës, në Laç, Milot e në çdo vend ku ka shkuar është marrë vetëm me emrin tim është marrë vetëm me mua, kryeministri i Shqipërisë. Përveç se organizon dhe i përgënjeshtron, pastaj kur kryeministri del një ditë mbrapa dhe flet në atë mënyrë, cila polici do të ketë kurajo për ta hetuar? 3 javë fushatë, kryeministri është marrë vetëm me mua, vetëm me emrin tim, më ka sharë, kërcënuar dhe intimiduar.

Klodiana Lala: Pra, po akuzoni vetëm kryeministrin?

Salvador Kaçaj: Natyrisht, ai është inspiruesi. Ai i ka inspiruar dhe ju ka dhënë zemër për të bërë atë veprim sepse për ta bërë atë veprim duhet goxha guxim dhe mbështetje./tvklan.al