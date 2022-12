Kryeministri Kurti reagon pas tensioneve me serbët në veri: Kosova do të mbrohet me forcë dhe vendosmëri

11:04 11/12/2022

Vuçi: Nuk do të ketë dorëzim, të formohet Asociacioni

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka reaguar pas tensioneve të armatosura mes policisë dhe grupeve serbe në veri të vendit mbrëmjen e së shtunës.

Në Twitter, Kurti ka shkruar se Policia e Kosovës po bashkëpunon me KFOR-in për të gjetur zgjidhje paqësore.

“Me zgjidhjen e çështjes së targave dhe shtyrjen e zgjedhjeve, bandave kriminale në veri të Kosovës u mungon preteksti më i vogël për të vendosur barrikada dhe për të bërë sulme ndaj Policisë së Kosovës. Në bashkëpunim me KFOR, po punojmë për të zgjidhur situatën sa më shpejt dhe në mënyrë paqësore”.

Kryeministri Kurti ka dënuar edhe kërcënimet e Serbisë, teksa ka shprehur vendosmërinë se Kosova do të mbrohet me forcë dhe vendosmëri.

“Presidenti dhe Kryeministrja e Serbisë kanë kërcënuar me agresion ushtarak, duke kërkuar që ushtria serbe të kthehet në territorin tonë. Ne nuk kërkojmë konflikt, por dialog dhe paqe. Por më lejoni të jem i qartë: Republika e Kosovës do të mbrohet me forcë dhe me vendosmëri”.

Ndërsa Presidenti i Serbisë Aleksandër Vuçiç u ka dhënë një mesazh serbëve të veriut të Kosovës, se nuk do të ketë dorëzim dhe normalizimi i situatës do të ndodhë vetëm kur të formohet Asociacioni i komunave me shumicë serbe.

“Nuk ka dhe nuk do të ketë dorëzim, ky është vendimi i Serbisë dhe mesazhi im për popullin tonë në Kosovë, i cili sërish detyrohet të mbrojë vatrat e tyre me barrikada. Mesazhi për të gjithë të tjerët është që të formohet Asociacioni i komunave me shumicë serbe, të respektohen të drejtat dhe liritë e serbëve dhe të Serbisë dhe të jenë në përputhje me marrëveshjet e nënshkruara dhe të drejtën ndërkombëtare, sepse vetëm kështu mund të fillojë normalizimi i marrëdhënieve dhe jetës së të gjithë neve. Ne vazhdojmë të luftojmë me të gjitha mjetet ligjore për paqen, për një jetë dhe të ardhme më të mirë të fëmijëve tanë. Serbia do të fitojë”, ka thënë Vuçiç në një postim në Instagram. /tvklan.al