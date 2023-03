Kryeministri njofton tjetër reformë: Do përmbysim sistemin e prokurimeve publike

13:38 16/03/2023

Pas Reformës në Drejtësi, Kryeministri Edi Rama njofton se në Shqipëri do të nisë edhe një tjetër reformë që ka të bëjë me prokurimet publike.

Kreu i qeverisë e bëri të ditur këtë reformë në konferencën për shtyp pas mbledhjes së Këshillit të Stabilizim-Asocimit Shqipëri-BE që u mbajt në Tiranë.

“PS dhe qeveria nuk ofrojnë shërbime avokatie për askënd dhe kjo është arritje domethënëse e Shqipërisë, një proces ku ne duam të hyjmë në një fazë të re më prokurimet publike, po përgatisim një reformë që do përmbysë sistemin e prokurimeve publike.

Heqja e prokurimeve nga duart e institucioneve është objektivi ynë dhe për këtë po bashkëpunojmë me agjencinë e OKB me të cilët do paraqesim një platformë që do transformojë prokurimet publike dhe nuk do ketë zyrtarë të lartë që do kenë lidhje me prokurimet publike”, deklaroi Kryeministri Edi Rama. /tvklan.al