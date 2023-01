Kryeministri Rama në Forumin e Përvitshëm Ekonomik Global në Davos

15:58 17/01/2023

Ka nisur në Davos ditën e djeshme Forumi i Përvitshëm Ekonomik Global.

Takimi i liderëve botërorë në qytetin malor të Zvicrës do të përqëndrohet tek rreziku i recesionit global gjatë këtij viti si pasojë e krizës që pasoi lufta në Ukrainë.

Një tjetër çështje është dhe siguria kibernetike, çështje për të cilën do të flasë dhe Kryeministri Rama që ka mbërritur sot në Davos dhe do të marrë pjesë në sesionin “Sigurimi i Infrstrukturës Kritike” pasditen e kësaj të marte.

Paraditen e të mërkurës, Rama do të dalë në një konferencë për shtyp së bashku me Sekretarin e Përgjithshëm të Interpolit për të folur për perspektivën e sigurisë kibernetike.

Ndërsa të enjten së bashku me liderë të tjerë të Ballkanit Perëndimor, kryeministri do të marrë pjesë në një panel ku do të diskutohet për Dialogun e Diplomacisë në këtë pjesë të Europës Juglindore.

