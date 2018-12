Kryeministri Rama-studentëve: Kush ju përçau?

Pas vendimeve të ndryshme të marra nga grupet e studentëve, disa prej të cilëve bllokuan rrugën tek “Zogu i Zi”, shumë të tjerëve që vijuan të qëndronin para Ministrisë së Arsimit, dhe disave që shkuan para kryeministrisë, kreu i qeverisë ka reaguar me një postim në rrjetet sociale.

Kryeministri Rama tha se studentët i mbytën me presionin kundër dialogut se ai do i përçante, por nuk lë pa ngritur pyeten se kush i përçau tani pasi nuk pranuan dialog me qeverinë.

“Ju mbytën me presionin kundër Dialogut se do ju përçaja unë, po tani kush ju përçau?! Mos e vrisni mendjen, unë jam me studentët jo me maskat e Lsi-PD dhe s’ju le në baltë. Jo ato pikat, po shumë më tepër se aq do bëjmë së bashku. Me të nisur Dialogun, s’ndalemi më për Universitetin”, shkroi Rama. /tvklan.al