Kryeministrja e re e Britanisë vlerëson paraardhësin e saj Boris Johnson: Jeni i admiruar nga Kievi në Carlisle

14:02 05/09/2022

Liz Truss është zgjedhur këtë të hënë në krye të Partisë Konservatore, e rrjedhimisht ajo do të mbajë edhe detyrën e kryeministres së Mbretërisë së Bashkuar.

Në fjalimin e saj të fitores, Liz Truss tha se ishte nder që ishte zgjedhur në krye të konservatorëve. Ajo vlerësoi kundërshtarin e saj në këtë betejë, Rishi Sunak.

Po ashtu, Truss vlerësoi qëndrimin e ish-kryeministrit Boris Johnson përballë Vladimir Putin, që ia doli të çonte deri në fund Brexit-in dhe që ia doli të mundësonte vaksinën kundër Covid.

“Jeni i admiruar nga Kievi në Carlisle”, tha ajo, fjali e cila u prit me një duartrokitje të vonuar dhe disi të heshtur nga publiku.

Më tej, Truss u zotua të zbatojë premtimet e saj ndaj votuesve, duke thënë se Partia Konservatore duhet të tregojë se mund t’i përmbushë gjatë dy viteve të ardhshme.

Ajo tha se ka një “plan të guximshëm” për të ulur taksat dhe për të rritur ekonominë e Mbretërisë së Bashkuar. Për sa i përket çështjes mbizotëruese të rritjes së faturave të energjisë, ajo tha se do ia dalë, duke u marrë jo vetëm me faturat, por edhe me çështjen afatgjatë të furnizimit.

Siç shkruan BBC, në fjalimin e saj të fitores Truss la të nënkuptohet se nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme.

Ajo do të jetë kryeministrja e tretë radhazi që vjen në këtë detyrë pa zgjedhje. /tvklan.al