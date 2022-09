Kryeministrja Liz Truss prezanton paketën anti-krizë

23:04 08/09/2022

Kjo paketë financiare pritet t’i kushtojë qeverisë me shumë se 100 miliardë Dollarë

Kryeministrja e re britanike, Liz Truss, njoftoi kufizimin e rritjes së çmimeve të faturave të energjisë për dy vite për konsumatorët teksa prezantoi paketën anti-krizë pritet t’i kushtojë vendit më shumë se 100 miliardë Paund.

“Në fillim të kësaj jave, premtova se do të merrem me çmimet në rritje të energjisë me të cilat përballen familjet dhe bizneset në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar. Dhe sot po e mbaj atë premtim. Kjo qeveri po lëviz menjëherë për të prezantuar një garanci të re të çmimit të energjisë që do t’u japë njerëzve siguri për faturat e energjisë. Do të frenojë inflacionin dhe do të nxisë rritjen ekonomike. Kjo garanci, e cila përfshin një pezullim të përkohshëm të taksave të gjelbra, do të thotë se nga 1 tetori, një familje do të paguajë jo më shumë se 2500 £ në vit për secilin nga dy vitet e ardhshme, dhe kështu ne e kthejmë tregun e energjisë në rrugën e duhur”.

Ajo tha se do të lëshohen licenca të reja për kërkimin e naftës dhe gazit në Detin e Veriut.

“Sot do të nisim një raund i ri licencimi, nga i cili pritet të jepen mbi 100 licenca të reja. Ne do të përshpejtojmë zhvillimin e të gjitha teknologjive të pastra dhe të rinovueshme, duke përfshirë hidrogjenin, diellin, kapjen dhe ruajtjen e karbonit dhe erës, ku ne jemi tashmë një lider botëror”.

Deutsche Bank ka vlerësuar se kompensimi i çmimit të energjisë plus uljet e taksave që Truss ka premtuar gjithashtu mund të kushtojnë së bashku 179 miliardë Paund, ose rreth gjysma e shumës që Britania shpenzoi për pandeminë COVID-19.

Sakaq, monedha vendase ka rënë në nivelin më të ulët kundrejt Dollarit amerikan që prej vitit 1985.

