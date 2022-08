Kryeqyteti i rivierës franceze, pikat turistike që preferohen më shumë nga turistët nga e gjithë bota

22:25 07/08/2022

Nice konsiderohet kryeqyteti i Rivierës Franceze. Qyteti u themelua nga grekët në shekullin e tretë para Krishtit e deri më sot, gjurmët e qytetërimit të lashtë gjenden ende këtu. Nice është e vendosur në grykëderdhjen e lumit Payon në brigjet e Gjirit të Engjëjve, i cili është pjesë e Detit Mesdhe. Qyteti ndodhet në skajin juglindor të Francës pranë kufirit me Italinë, 960 km nga Parisi, 230 km nga Marseja dhe 200 km nga Genova. Nice është qyteti i 4 stinëve me një klimë të butë mesdhetare. Dielli shkëlqen pothuajse gjatë gjithë vitit, shirat fillojnë në fund të vjeshtës.

Tërheqja kryesore lokale është vetë Nice. Qyteti është i lehtë për t’u përshkruar me transport publik, por sigurohuni që të shëtisni në pedonalen e famshme Promenade des Anglais, një bulevard bregdetar prej gjashtë kilometrash. Rruga më e gjatë e qytetit shtrihet përgjatë duke ecur në plazhe me guralecë, kafenetë elegante, pallate të vjetra dhe hotele luksoze, shëtitoren Quay de Etat-Eunice, shtëpia e restoranteve më të mira të Nice-s.

Qyteti i vjetër i Nice-s, i njohur si Vieille Ville, shtrihet nga kodra e kështjellës deri në Piazza Masséna. Përbëhet nga rrugë të ngushta me fasada disa ngjyrëshe dhe çati me pllaka të shtëpive të vjetra, të ndërthurura me shëtitore dhe sheshe të gjera. Bërthama historike e Nice-s daton në shekujt 16 – 18. Këtu mbizotëron arkitektura italiane. Shumica e ndërtesave të vjetra janë shndërruar në dyqane dhe restorante, dhe rrugëve ndjehet aroma e makaronave dhe picave.

Një nga monumentet moderne të Nice-s është Promenade du Payon. Një park i ri i vendosur në qendër të qytetit. Parku u hap së fundmi në Tetor 2013 dhe lidhte dy zona urbane të ndara në mesin e shekullit të 20-të. Shëtitorja zhvillohet nga teatri në sheshin Massena. Qendra e saj është një shteg guri që të çon në kopshtin e Albertit I dhe shtrihet në det. Dikur këtu kalonte shtrati i lumit Payon, i cili tani është i fshehur në tubacione nëntokësore.

Argjinatura angleze është një simbol i Nice-s. Kjo është një zonë e bukur për këmbësorë dhe me palma, e cila ndjek kthesën e Gjirit të Engjëllit. Kjo shëtitore është themeluar në vitin 1820 dhe është një nga vendet më të njohura për shëtitje. Argjinatura mbulon rreth 7 km sipërfaqe bregdetare të mbuluar me guralecë. Nëse lodheni papritur nga shëtitjet më këmbë, mund të uleni stolat dhe karrige përgjatë vijës, ndërsa të dielën e parë të muajit, shëtitjet në qytetet mund të realizohen me biçikletë, pasi nuk lejohet qarkullimi i makinave.

Parku Collin du Chateau është një oaz i këndshëm gjelbërimi, pemësh me hije dhe ujëvara të pjerrëta, i cili ofron një panoramë të bukur të Nice-s. Kjo është zona më e vjetër e qytetit, e banuar nga grekët më shumë se dy mijë vjet më parë. Në Mesjetë ekzistonte një kështjellë e pathyeshme, e shkatërruar nga francezët në 1706. Përveç kësaj, ju mund të shihni rrënojat e dy kishave të vjetra. Mund të shkoni këtu më këmbë, ashensor ose shkallë lëvizëse nga Sheshi Garibaldi.

Hotel Negresco

Hoteli i famshëm Negresco është një nga atraksionet kryesore të qytetit. Në një kohë, të famshëm të tillë si Coco Chanel, Marlene Dietrich, Françoise Sagan, Ernest Hemingëay qëndruan këtu. Sot nuk është vetëm një hotel, por edhe një muze. Në sallë varet një llambadar i madh. Dyshemeja prej mermeri është e shtruar me tapet me një sipërfaqe prej gati 400 metrash katrorë. Kostoja e këtij tapeti është një e dhjeta e kostos së hotelit. Mobilje antike ekskluzive. Çdo dhomë hoteli është projektuar në mënyrë individuale. Dizajni i çdo kati të hotelit është një epokë e caktuar historike.

Sheshi Massena është qendra kulturore e Nicës dhe sheshi më i madh në qytet. Kjo hapësirë ​​e madhe urbane lidh qendrën historike me zonat e reja të biznesit. Sheshi ka një arkitekturë të bukur të shekullit të 17-të. Në qendër është një shatërvan i madh me një statujë. Muzeu i Arteve të Bukura është një nga më interesantët në Nice. Ai ofron një koleksion pikturash nga artistë francezë, italianë dhe flamandë të shekujve 15 – 20.

Tregu i luleve Cours Saleya

Tregu i famshëm i luleve Cours Saleya është një tjetër vend që nuk duhet humbur në Nice. Buqeta të freskëta, vazo lulesh, suvenire, perime dhe fruta. Për ta shijuar dilni herët në mëngjes! Të hënave ka një treg me souvenire, ku me pak fat mund të gjeni thesare të vërteta – kartolina antike, pjata, bizhuteri të cilësisë së mirë.

Plazhet e bukura

Plazhet në Nice karakterizohen nga guralecët. Një nga më të famshmit ndodhet në Promenade des Anglais, plazhi është publik. Por nëse kërkoni më shumë dhe një hapësirë më të qetë pushoni në një nga plazhet private, si në të Coco Beach dhe La Reserve, të vendosura jashtë qytetit. Plazhe të bukura mund të gjeni edhe në Monako fqinje, Kanë, Antibes dhe Vilsfranche-sur-Mer.

Tabelat e njoftimeve që shpjegojnë qartë se çfarë nuk mund të bëni shfaqen në hyrje të plazheve përgjatë Promenade des Anglais.

Nice është një qytet bregdetar, ndaj dhe restorante peshku janë më të shumtat. Sigurohuni që të provoni sallatën e famshme nisuaz me ton dhe fasule, supë peshku, pulë me patëllxhan, të zier me verë dhe erëza. Vizitorëve ju ofrohet vodka lokale me borzilok. Krahas kuzhinës franceze, Nice ka shumë restorante që shërbejnë pjata italiane – pica, lazanja, makarona.

Nëse pasioni juaj për artin nuk mjaftohet vetëm me galeritë dhe qendrat e shumta të artit të Nicës, për disa euro mund të arrini lehtësisht në qytetin-kështjellën Saint-Paul-de-Vence, që ndodhet disa dhjetëra kilometra larg. Fshati antik me fortifikime të fuqishme në kohën tonë është kthyer në një mekë të vërtetë për artdashësit. Midis pallateve të shekujve 16-18 do të gjeni shumë mrekulli të vërteta arkitekturore, duke përfshirë Kishëzen Matisse të Rruzares, atë të Vëllazërisë së Mëkatarëve të Penduar.

Planifikoni të zgjatni më shumë se disa ditë për ta njohur më së miri rajonin. Planifikimi do t’ju ndihmojë për të përfituar sa më shumë nga vizita juaj në Nice – rezervoni netët e festivalit të xhazit live në Korrik nën yjet në ambientet e hapura Théâtre de Verdure apo një tryezë për të shijuar gastronominë moderne Niçois në Flaveur . Nëse itinerari juaj në Nice përfshin udhëtime ditore destinacionet të më bukura janë Monako fqinje , Èze, Marineland në Antibes ose vila e epokës së bukur Ephrussi de Rothschild në Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Ndërsa as mos mendoni të merrni një makinë me qira në Nice trafiku në qendër të qytetit dhe parkimi janë po aq të lodhshme. Lëvizni në këmbë dhe për distanca më të gjata, me transport publik dhe biçikleta elektrike të përbashkëta lundruese të ofruara nga e-Vélobleu. Mos harroni të blini suvenire “Made in Nice”. Nice krenohet me dyqanet e suvenireve.

