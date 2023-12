“Kryeqyteti Mesdhetar i Kulturës dhe Dialogut 2025”, Hasani uron Tiranën dhe kryebashkiakun Veliaj

19:09 20/12/2023

Ministri për Punët e Jashtme, Igli Hasani ka uruar Tiranën dhe kryebashkiakun Erion Veliaj për shpalljen e “Kryeqytetit Mesdhetar të Kulturës dhe Dialogut 2025” nga Unioni Mesdhetar.

Në një postim në rrjetin social “X”, ministri Hasani shkruan se vizioni europian për Tiranën do të shfaqë tolerancën, gjithëpërfshirjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm për të gjithë Mesdheun.

“Urimet më të përzemërta për Tiranën dhe Kryetarin e Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj, për shpalljen e Kryeqytetit Mesdhetar të Kulturës dhe Dialogut 2025 nga Unioni për Mesdheun. Vizioni europian për Tiranën do të shfaqë tolerancën, gjithëpërfshirjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm për të gjithë rajonin e Mesdheut”, shkruan ministri Hasani.

Congratulations to #Tirana and the Mayor of Tirana, @erionveliaj for being awarded the designation of the 2025 Mediterranean Capital of Culture and Dialogue from the Union for Mediterranean @UfMSecretariat.



