Kryeson në Bashkinë e Durrësit, Emiriana Sako flet për Klan News: Besimin e madh do ta kthejmë në punë

Shpërndaje







18:04 15/05/2023

Kryebashkiakja e Durrësit, Emiriana Sako, ka folur për Klan News teksa qëndronte në KZAZ, aty ku po numërohen kutitë e fundit të votimeve të 14 Majit. Sako falenderoi qytetarët për mbështetjen dhe tha se ky besim do të përkthehet në punë dhe angazhim për të realizuar premtimet që ka dhënë.

“Sot është momenti për të falenderuar qytetarët për besimin e madh për të vazhduar drejtimin e Durrësitedhe për 4 vitet e tjera. Për ne është një fitore e jashtëzakonshme, një besim i madh i cili patjetër që do të përkthehet në punë dhe angazhim për të realizuar ato premtime që i kemi dhënë qytetarëve gjatë kësaj kohe. Do të vijojmë menjëherë punën nga atje ku e kemi lënë sepse ishim në drejtimin e bashkisë. Puna ka dinamikën e vet, patjetër do të fillojmë që nesër për të vijuar edhe me ato projekte madhore që duam ti vëmë në jetë sa më parë.

Kemi vitin e 3 që jemi në zgjedhje. Ky vit ka qenë një situatë ku kemi pasur ngarkesë, ka pasur angazhim, por edhe nga PS ka qenë një punë në vijim në këto 3 vite. Rezultatet i prisnim. Ishim optimistë, tashmë konkretizohet me votëbesimin e qytetarëve”, tha Sako.

Sako udhëheq në garën e Durrësit me 44,039 vota ose 55.63%. Kundërshtari i saj, Igli Cara, ka marrë 15,131 vota ose 44.37%./tvklan.al