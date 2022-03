Kryetari i Parlamentit të Ukrainës: Çfarë mund t’i ndodhë Evropës nëse rusët kërkojnë të krijojnë Perandorinë e tyre?!

13:17 01/03/2022

Kryetari i parlamentit të Ukrainës, Ruslan Stefanchuk gjatë një lidhje virtuale përmes imazheve video në seancën e jashtëzakonshme të Parlamentit Evropian, iu ka bërë thirrje vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që ta pranojnë antarësimin e Ukrainës në BE.

Kryetari i Parlamentit Ukrainas, Ruslan Stefanchuk: Po sulmohet një vend evropian. Ne po i dëshmojmë botës se jemi të bashkuar përballë këtij agresioni. Rusia po shkatërron gjithçka gjatë agresionit. Mendoni ju se çfarë mund t’i ndodhë Evropës nëse rusët kërkojnë të krijojnë Perandorinë e tyre, si do të mundet BE të mbrojë lirinë e saj të krijuar me vite me radhë?! Unë po iu drejtohem nga një vend evropian sepse rusët po kërkojnë të pushtojnë një vend në kufijtë e BE. Unë ju bëj thirrje të na mbështesni. Mos rrini në paqen tuaj, por na mbështesni. Është koha për të mbrojtur Ukrainën. Ju duhet të pranoi vlerat tona, aspiratat për t’u bërë pjesë e BE. Ne po mbështesim rrugët evropiane të vendin tonë dhe duam të gjitha vendet të na mbështesin. Ne besojmë se kërkesa jonë do të mbështetet. Mbështeteni kërkesën tonë për të qenë të barabartë në BE. Unë besoj se PE do të mbështesë sanksionet e vendosura. Kemi një rrugë të gjatë për të vendosur se nuk do të ketë më vend i pafajshëm që do të sulmohet. Ukraina ka vërtetuar me fakte konkrete se Ukraina ka ditur gjithmonë të mbrojë vendin. Nuk mund të ketë paqe pa Ukrainën e lirë dhe të pavarur. Të rrojë Ukraina. Na mbështesni në përpjekjen tonë kundër Rusisë./tvklan.al