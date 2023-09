Kryevepra e Pikasos del në ankand

https://youtu.be/1is0G_x3SPE

“Femme a la montre” kushton 120 mln USD

“Femme a la Montre”, portreti nga Pablo Picasso i të dashurës së tij 17-vjeçare Marie-Thérèse Walter i pikturuar në vitin 1932 kur artisti ishte ende i martuar me balerinën Olga Khoklova, do të dalë në shitje në Sotheby’s në Nëntor, me një vlerë prej 120 milionë Dollarë amerikanë.

Sipas organizatorëve të ankandit vepra ‘Femme a la Montre’ mund të arrijë një rekord të ri për artistin kur të dalë në shitje në Nju Jork më 8 Nëntor. Rekordi aktual i ankandit për një pikturë të Picassos u vendos në vitin 2015 me shitjen e veprës së tij të vitit 1955 “Gratë e Algjerit (Versioni O).

Vepra vjen nga koleksioni i filantropistes së ndjerë të Nju Jorkut dhe koleksionistit të artit Emily Fisher Landau. Sotheby’s po nxjerr në ankand 102 vepra nga koleksioni Landau si pjesë e shitjeve të tyre të mëdha të artit të vjeshtës në Nju Jork.

Në shitje përfshihet gjithashtu një pikturë me flamurin e Jasper John-it, një autoportret i Andy Warhol dhe vepra nga Georgia O’Keeffe, Mark Rothko dhe të tjerë.

