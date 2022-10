Kryministri i ri: Britania është në krizë ekonomike, unë do të rregulloj gabimet

13:28 25/10/2022

Kryeministri i ri i Britanisë së Madhe Rishi Sunak mori zyrtarisht detyrën pas takimit me Mbretin Charles III.

Në fjalimin e tij të parë publik si Kryeministër, Rishi Sunik deklaroi se Britania e Madhe është në krizë ekonomike dhe se do të ndreqë gabimet e bëra, duke iu referuar paraardhëses së tij Liz Truss, të cilës i doli në krah.

“Për momentin vendi ynë po përballet me krizë të thellë ekonomike”, u shpreh ai duke shtuar se admiron qëllimin fisnik të Liz Truss, “që nuk u nxit nga vullneti i keq, krejt e kundërta, por u bënë gabime”.

E megjithatë, ai shprehu vendosmërinë për të rregulluar gabimet e bëra nga paraardhësja Liz Truss.

“Puna fillon menjëherë. Do ta bashkoj vendin tonë jo me fjalë, por me vepra. E vlerësoj plotësisht vështirësinë e situatës, por nuk i trembem presioneve të punës”, deklaroi Sunak duke premtuar se nevojat e vendit do t’i vendosë mbi politikën. /tvklan.al