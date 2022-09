Ksamil, dikur pyll sot qytet i ndërtuar nga të ardhurit – Histori Shqiptare nga Alma Çupi

20:28 18/09/2022

“Nuk futej njeri i gjallë…”, i ndaluar dhe vend gjuetie për Mehmet Shehun, historia e Ksamilit të dikurshëm

Para viteve ‘90 në Ksamil kishte vetëm katër pallate 5 katëshe të ndërtuara me tulla. Banorët ishin kryesisht nga Çamëria. Të ardhurit e parë ishin ata që u caktuan për aksionet e hapjeve të tarracave me agrume. Këto pallate qëndrojnë ende në këmbë si për të na kujtuar që nuk ka qenë një vend pushimi, por një vend i ndaluar pasi ishte vend kufitar.

Të vetmit që e vizitonin ishin drejtuesit e qeverisë komuniste të cilët vinin për gjueti derrashe askush tjetër nuk guxonte ta vizitonte. “Histori Shqiptare” në Tv Klan këtë të diel na njohu me historinë e këtij vendi përrallor, i cili nga një zonë e ndaluar u kthye në atraksion turistik dhe është një nga vendet më të frekuentuara të Shqipërisë gjatë verës.

Hysein Mane: Ksamili ka qenë një habitat me kafshë të egra me një pyllësi shkurre, nuk çaje dot këtu. Ishte i populluar me kafshë të egra, me ujqër me çakej deri vonë, pas ’44 u bë si zonë gjuetie e Mehmet Shehut, e kishte si habitatin e vetë që shkonte e gjuante dera të egër dhe nuk futej njeri i gjallë në botë. Nga viti ’75-’76 u emërua si komandat aksioni këtu. Erdhën mbi 1500 aksionistë në muaj nga e gjithë Shqipëria.

Alma Çupi: Që mbillnin agrume?

Hysein Mane: Që u hapën brezaret u bënë tarracat u mbollën ullinj dhe agrume. Domethënë Ksamili qe vepër e rinisë shqiptare.

“Po u dashurove me detin, s’do më gruan”, Robinson Crusoe shqiptar prej 15 vitesh jeton i vetëm në ishull

“Histori Shqiptare” këtë të diel ishte në një nga vendet më të bukura të Shqipërisë. Vend i ndaluar para viteve ’90, i cili frekuentohej vetëm nga anëtarët e byrosë komuniste si Mehmet Shehu, i cili vinte për gjueti derrash. Ksamili është një nga mrekullitë e vendit tonë e ishujt rreth tij janë po aq të magjishëm.

Një nga ishujt që vizitoi “Histori Shqiptare” në Tv Klan ishte Ishulli i Tongos ku përveç mrekullisë së peizazhit na njohu me një njeri të pazakontë, Babalen, i cili prej 15 vitesh jeton i vetëm në ishull. Babalja emrin e tij e ka pasur Petrit, por tani ai njihet si Tarzani shqiptar apo Robinson Kruzo.

Është vendosur në ishullin e Tongos pas ndarjes me gruan e tij dhe aty ka krijuar vendin e tij të jetesës ku shoqërohet vetëm nga qeni i tij Çufo. Në atë ishull ku mungon uji, ai ka mbjellë lule dhe po ashtu ka krijuar një kopsht me perime. Atij i pëlqen qetësia dhe vetmia e ishullit dhe shprehet se e pas vdekjes do të varroset aty.

Alma Çupi: Babale pse ta kanë vënë emrin Babale njëherë?

Petriti: Po Babale me zemër të gjerë

Alma Çupi: Si u gjende këtu?

Petriti: Po këtu fillova punë si u ndava me nusen. Gjë e bukur se po u dashurove me detin s’do më gruan. I ka të tëra.

Alma Çupi: Deti e ka dhe Gruan…

Petriti: Më thotë ky greku po u dashurove me detin nuk ndahesh dot më. E kam lënë amanet po vdiqa të më varrosin këtu./tvklan.al