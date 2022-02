Ku do të dërgohet mbrëmjen e sotme Saimir Tahiri

18:36 04/02/2022

Ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri është dënuar me 3 vjet e 4 muaj burg nga Apeli i Gjykatës Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar. Avokati i tij bëri të ditur për mediat se çfarë do të ndodhë me Tahirin pas dënimit. Ai u shpreh se Tahiri do të dërgohet mbrëmjen e sotme në Drejtorinë e Policisë dhe nga aty do të sistemohet në burg.

“Sot Saimir Tahiri i kishte mundësitë që edhe të mos vinte, pati edhe njerëz që i thonin ik, mos u paraqit por insistoi që do të jetë në dispozicion të drejtësisë. Sot do të shkojë në Drejtorinë e Policisë dhe nga aty pastaj do të sistemohet”, tha avokati Maks Haxhia.

Avokati zbuloi edhe se çfarë i ka thënë Tahiri pas dënimit.

“E vetmja porosi ishte që të më qetësonte mua sepse më pa që isha tepër i tronditur”, tha Haxhia.

Sipas vendimit, Saimir Tahiri duhet që ta vuajë dënimin në një burg të sigurisë së zakonshme./tvklan.al