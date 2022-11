Ku luajnë futbollistët e Botërorit

Shpërndaje







19:38 18/11/2022

166 aktivizohen në kampionatet angleze

Pjesëmarrja në finalet e një Botërori është një ëndërr për futbollistët në nivel përfaqësuese. 32 ekipet kanë grumbulluar lojtarë nga kampionate të ndryshëm ku Anglia ka pjesën dërrmuese, 166. Premier League përfaqësohet nga 137, por ka edhe nga liga më të ulëta, madje 2 futbollistë të Uellsit militojnë në kategorinë e katërt.

Pas kampionateve të Anglisë vijnë ata të Spanjës me 85 lojtarë e ndjekur nga ligat në Gjermani me 80, ato në Itali me 70 dhe Francë me 58. Mungesa e përfaqësueses italiane në finalet e Kupës së Botës ndikon në këtë renditje. Ligat e tjera në Europë përfaqësohen me 147 futbollistë. Mes kontinentëve të tjerë dominon Azia me 112 futbollistë.

Tv Klan