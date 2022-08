Kualifikueset e Botërorit të femrave

23:00 31/08/2022

Shqipëria e mbyll me Poloninë e Norvegjinë

Kombëtarja e femrave do të mbyllë me kualifikueset e Botërorit 2023 me ndeshjen ndaj Polonisë në shtëpi dhe Norvegjisë në transfertë. Kalimi në turin tjetër nuk është i mundur, por trajneri Armir Grima thotë se shpreson të ketë paraqitje të mirë dhe pse jo rezultat.

“Janë të dyja rivale të forta dhe ne nuk mund të përcaktojmë se cila është më e mira sepse në çdo moment që ne i kemi vlerësuar maksimalisht kundërshtarët, kemi arritur të luajmë mirë dhe të marrim rezultate të mira. Mendoj që na presin dy ndeshje të vështira, por që shpresojmë të përfaqësohemi në mënyrën më të mirë të mundshme”.

Shqipëria do të luajë me Poloninë më 1 Shtator, ndërsa ndaj Norvegjisë më 6 Shtator. Në këto ndeshje do të ketë hapësira edhe për lojtare të reja edhe për shkak të mungesave.

“Ne jemi të detyruar që të provojmë alternativa të reja, sepse kemi dëmtime, kemi mungesa të vajzave dhe normalisht do të ketë hapësira për vajza të reja. Gjithsesi, edhe periudha pas këtyre dy ndeshjeve, në miqësoret që do të bëjmë, besojmë që do të jetë një periudhë e mirë për të rifreskuar ekipin kombëtar, për të gjetur elementë sa më cilësorë që të jenë pjesë e ekipit”, thotë trajneri Armir Grima.

Kombëtarja e femrave renditet e katërta në grup me 10 pikë, pas 8 ndeshjesh, një rekord për vajzat kuqezi.

Tv Klan