Kualifikueset “Euro 2024”, Shqipëria mëson kundërshtarët në grupin E

12:43 09/10/2022

Shqipëria ka mësuar kundërshtarët për ndeshjet kualifikuese për kampionatin europian që do të zhvillohet në vitin 2024. Kuqezinjtë do të përballen me Poloninë, Çekinë, Ishujt Faroe dhe Moldavinë.

Ndërsa Kosovës, goglat i rezervuan grupin I. “Dardanët” do të luajnë përballë Zvicrës, Izraelit, Rumanisë, Bjellorusisë dhe Andorrës në këtë fazë kualifikuesesh.

Sa i përket kombëtareve “big” janë dy grupe të cilat do të sjellin disa sfida interesante. Në grupin B do të ndeshen Franca dhe Holanda, ndërsa në grupin C, Italia dhe Anglia.

“Euro 2024” do të zhvillohet në Gjermani./tvklan.al