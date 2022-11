Kufomat në valixhe, Elona thyen heshtjen. Dyshohet se vrau vjehrrit për të fshehur abortin

21:00 23/11/2022

Elona Kaleshi i është përgjigjur për herë të parë pyetjeve të hetuesve italianë. 36-vjeçarja shqiptare është e vetmja e akuzuar për vrasjen e prindërve të ish-të fejuarit të saj, Teuta dhe Shpëtim Pasho, të cilët u zhdukën në Nëntor të 2015-s. Trupat e tyre të copëtuar u gjetën në Dhjetor të 2020-s, në 4 valixhe, në një fushë në afërsi të burgut të Sollicciano.

Deri më tani, Elona nuk kishte folur. Ditën kur iu konfirmua masa e sigurisë të arrestit me burg, në Dhjetor të 2020-s, zgjodhi të heshtë. Po ashtu ajo nuk kishte pasur deri më tani asnjë përballje me drejtuesen e hetimeve, prokuroren Ornella Galeotti.

Por ditën e martë, ashtu siç raportojnë mediat italiane, për 8 orë me radhë, Elona është marrë në pyetje nga hetuesit.

36-vjeçarja raportohet se ka treguar për historinë me Taulant Pashon, që nisi pas një takimi në pub në 2009-n e që më pas kulmoi me bashkëjetesë në 2012. Në 2014-n ai është në burg, ndërsa ajo i shkruan me spraj një mesazh (Të dua Taulant, më mungon), në një mur përballë burgut të Solicciano, në afërsi të të cilit u zbuluan dhe valixhet: “E njihja atë zonë. Në atë rrugë, 10 minuta larg shtëpisë time, shkoja gjithnjë me qentë. Nuk isha e vetmja që shkoja në ato fusha për t’i shëtitur”, mësohet të jetë përgjigjur shqiptarja.

Për organin e akuzës, ajo i vrau vjehrrit në mënyrë që t’i parandalonte që ata t’i tregonin të birit kur të dilte nga burgu, që Elona kishte abortuar në Tetor të 2015-s.

“E ngjizëm fëmijën me Taulantin në Sollicciano, në kopshtin e takimeve në burg. E ndërpreva shtatzëninë më 27 Tetor të 2015-s dhe ai e dinte”, dëshmoi 36-vjeçarja.

Por vetë Taulanti, ka deklaruar në fakt të kundërtën. Para autoriteteve ai ka thënë se nuk e dinte shtatzëninë dhe se në burg nuk ishte e mundur që të kishte raporte intime./tvklan.al