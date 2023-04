Kujtimet e fundit me Rikard Ljarjan, sinjalet që i dha mikut të tij

Shpërndaje







19:30 03/04/2023

3 vite më parë Rikard Ljarja ndërroi jetë nga një sëmundje e rëndë. Miku i tij, regjisori Mevlan Shanaj i ka dedikuar një dokumentar kushtuar jetës, artit dhe vizionit të tij. ndërsa rrëfen kujtimet në “Rudina” në Tv Klan, regjisori shprehet se në 10 vitet e fundit, Rikard Ljarja ishte shkëputur nga jeta publike.

Ata shkëmbenin herë pas here e-maile ku aktori i kërkonte mendim për shkrimet e tij. nisur nga këto shkrime, ai i dha regjisorit edhe sinjalin e parë se po afrohej fundi.

Mevlan Shanaj: Në fund, kur u rëndua nga sëmundja komunikonim dhe i them çfarë po bën, kishte zënë shtratin. “Po hiç”, tha, “ja, rri i shtrirë dhe shikoj nga dritarja tarracën e komshiut, antenat. I numëroj në mëngjes, nga e majta në të djathtë dhe më dalin 13”. Po, i them unë, pastaj? “Pasdite i numëroj përsëri, nga e djathta në të majtë dhe më dalin po 13”. Ah, temë e bukur i thashë për tregim. “Ah, jo” tha. Ky ishte sinjali i parë që më dha. “Jo, unë s’do mundem më të shkruaj, por këtë temë do ta bësh ti tregim”. Ky ishte sinjali i parë. Dhe sinjali i fundit, po flisnim në WhatsApp, i thotë Marjetës “mos e hap imazhin”.

Rudina Magjistari: Jo video.

Mevlan Shanaj: Jo videon, vetëm zërin. Nuk donte që ta shikoja të rënduar./tvklan.al