Kujtonin se ishte student, por u gabuan

Një student britanik në Emiratet e Bashkuara Arabe i cili po mbronte doktoraturën, është zbuluar se në fakt ka qenë spiun. Ai u dënua me burgim të përjetshëm për spiunazh. Matthew Hedges 31 vjeç, student në Universitetin e Durham, tha se është i pafajshëm dhe se kishte studiuar strategjinë e sigurisë së Emirateve të Bashkuara Arabe.

Prokurorët thonë se ai ka pranuar akuzat në një Gjykatë të Abu Dhabi, e cila e shpalli atë fajtor për spiunazh në emër të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar. Kryeministrja Theresa May tha se Britania e Madhe po kërkon urgjentisht bisedime me qeverinë e Emirateve Arabe. Sekretari i Jashtëm britanik, Jeremy Hunt u shpreh se është i shokuar dhe i zhgënjyer nga ky vendim, teksa është duke u përpjekur të bisedojë me ministrin e Jashtëm të Emirateve të Bashkuara Arabe.

“Vendimi ishte jo ai që presnim nga një partner mik dhe i besueshëm i Mbretërisë së Bashkuar”, u shpreh Sekretari Hunt, i cili theksoi se këtë çështje e ka ngritur në nivelet më të larta të qeverisë së Emirateve.

Familja e 31-vjeçarit tha se gjatë 6 javëve të para të qëndrimit në paraburgim, Matthew Hedges ishte marrë në pyetje pa avokat dhe nuk i lejohej asnjë kontakt me persona të jashtëm.

Gjatë kësaj kohe, atij iu dha për të nënshkruar një dokument në arabisht, gjuhë të cilën, familja deklaroi se 31-vjeçari nuk e lexon dhe as nuk e shkruan. Gruaja e të dënuarit thotë se ai nuk është spiun i qeverisë britanike, ndërsa vendimin e Gjykatës së Emirateve Arabe e konsideron të turpshëm. /tvklan.al