Football Kick. Youth Player Kicking Soccer Ball on Field. Football Ball in Motion. Legs of Sports Soccer Football Player Sportsman In Motion With Ball



Kukësi ‘abonohet’ me barazimet

Shpërndaje







23:46 09/04/2022

Verilindorët ngecin sërish, pika ndaj Egnatias i lë në vendin e tretë

Kukësi abonohet me barazimet. Skuadra verilindoret nuk arriti të marrë fitoren as ndaj Egnatias, pavarësisht rasteve të shumta të krijuara. Në stadiumin Kamza u zhvilloi një sfidë tepër e luftuar dhe me mjaft episode, ku u kërkua edhe ndërhyrja e sistemit VAR. Gjelbrim Taipi zhbllokoi duelin pas gjysmë ore lojë në mënyrë spektakolare, teksa goditi me rofeshatë topin e kthyer nga traversa.

Pjesa e parë u mbyll me avantazhin minimal të Kukësit, ndërsa në fraksionin e dytë kishte vend për momente tensioni. Të përfshirë ishin dy pankinat, por që nuk ndikoi shumë në mbarëvajtjen e sfidës. Egnatia ishte më kërkuese gjatë këtyre minutave, teksa rastet e shumta u konkretizuan në gol nga Imeri në minutën e 78-të të sfidës. Ky i fundit realizoi në mënyrë spektakolare, duke përfituar edhe nga pamje aspak e qartë e portierit të Kukësit.

Verilindorët tentuan për të siguruar fitoren, por VAR prishi festën, duke anuluar golin me kokë të Bruno Lulajt. Episod që vulosi fatin e sfidës në 1-1, barazimi i tretë radhazi për Kukësin, që humbet shansin për të marrë vendin e dytë. Ndërkaq, me pikën e marrë, Egnatia lë provizorisht, pozicionin plej-off.

Klan News