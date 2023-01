Kukësi fiton me Egnatian

21:35 26/01/2023

Me shpresën për të dalë nga fundi i renditjes, Kukësi fitoi me Egnatian, ndeshje e luajtur ne Rrogozhinë. Fundi i pjesës së parë solli avantazhin për Egnatian me 11-metërshin e shënuar nga Fernando.

Në mesin e së dytës ndryshoi situata pas autogolit të Malotës. Rezultati u barazua. Kuksianët morën më shumë kurajo duke gjetur golin e fitores në fund të takimit me boshnjakun Delimexhak.

Tv Klan