Kukësi ‘harron’ infektimin nga Covid

23:10 13/01/2022

Verilindorët rikthehen në stërvitje, Musta gati ndaj Dinamos

Kukësi ka rinisur përgatitjet për duelin e javës së 16-të të Superligës shqiptare. Skuadra verilindore zbriti këtë të enjte në fushë, teksa nën urdhërat e trajnerit, Diego Longo u vendosen futbollistët që rezultuan negativ në testin e Covid-19.



Ndërkaq, sipas rregullave tashmë, lojtarët pozitivë vijojnë të mbeten të izoluar në banesat e tyre. Me grupin u bashkua edhe afrimi i fundit në merkaton e Janarit, Emiljano Musta. Mbrojtësi ishte pjesë e Partizanit në pjesën e parë të sezonit.



Kukësi ishte parashikuar të zbriste në fushë këtë fundjavë, por dueli ndaj Dinamos do të zhvillohet mesjavën e ardhshme më 19 Janar. Aktualisht, skuadra verilindore mban vendin e dytë me 5 pikë më pak se kryesuesit e Tiranës, ndërsa Dinamo gjendet e shtata me 15 pikë.

