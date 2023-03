Kukësi merr fitoren e tretë radhazi

17:49 10/03/2023

Barazim pa gola mes Kastriotit dhe Teutës

Në drejtimin e Rraman Hallaccit, Kukësi ka gjetur rrugën drejt suksesit. Veriorët morën fitoren e tretë radhazi. Në shtëpinë e tyre fituan 2-0 me Bylisin që mbetet në vendet e fundit të renditjes.

Rashiti zhbllokoi sfidën në minutën e 64 duke përfituar nga një goditje nga jashtë zonës e mbrojtësit Ndreca. I gjendur pranë portës nuk e pati të vështirë të shënonte. 10 minuta para fundit të ndeshjes erdhi edhe goli i dytë nga Gjelbrim Taipi. Kapiteni ekzekutoi mjaft bukur një goditje dënimi.

Kukësi mund të përjetojë disa ditë qetësie pasi tashmë gjendet në mesin e renditjes me 34 pikë. Bylis mbetet në vendin e 9, pozicion që e dërgon një kategori më poshtë.

Kastrioti me 10 lojtarë gjatë pjesës së dytë mundi të barazonte pa gola me Teutën. Asnjë prej skuadrave nuk iu vlen ky rezultat. Krutanët mbeten në vendin e fundit të renditjes. Ndërsa Teuta është shumë pranë zonës së ftohtë me 33 pikë.

