Kukësi mund Partizanin

23:25 24/02/2023

Kukësi mundi 1-0 Partizanin në takimin e Javës së 23-të i luajtur të premten. Goli i shënuar nga Gjelbrim Taipi në pjesën e parë vendosi sfidën.

Ky sukses vlen shumë për ekipin e Rraman Hallaçit që po përpiqet të largohet nga vendet e fundit, ndërsa skuadra e Xhovani Kolelës humbi mundësinë për t’u afruar me Tiranën. Pozita e trajnerit në krye të të kuqve vështirësohet gjithnjë e më shumë.

Po të premten Egnatia fitoi me përmbysje 3-2 në fushën e Bylisit. Kthesa erdhi pasi mallakastriotët mbetën me 10 lojtarë pas një kartoni të kuq. Rrogozhinasit përfituan nga epërsia numerike dukë shënuar tre gola në pjesën e dytë të takimit. 11-metërsh me Jackson, gola nga Dëamena dhe Atanda.

Trumci shkurtoi diferencën në minutën e 87-të, por ishte shumë vonë për të gjetur barazimin.

Në barazim 1-1 përfundoi Erzeni-Laçi. Ademi shënoi për shijakasit në të 65 ndërsa ishte minuta e 90 kur laci gjeti golin e barazimit me Ujkën.

Këtë të shtunë do të luhen Tirana-Teuta dhe Vllaznia-Kastrioti.

