Kukësi në garë me kohën për mbijetesën

19:55 10/02/2023

Trajneri Hallaçi: Të shpëtojmë investimin e klubit

Në vendin e fundit të renditjes si asnjëherë në dekadën e fundit, ekipi i Kukësit po lufton për mbijetesë. Trajnerit Rahman Hallaçi ka detyrën e vështirë për ta nxjerrë skuadrën nga bataku për disa arsye.

“Ta shpëtojmë këtë skuadër nga kategoria për investimin dhe historinë që ka krijuar këto 10 vitet e fundit”.

Hallaçit i duhen rezultate dhe i duhet vazhdimësi. Tekniku i ka hedhur themelet dhe beson se skuadra do t’ia dalë.

“Na duhen rezultate pozitive dhe jo një apo dy ndeshje”.

Kukësi do të përballet me Kastriotin një tjetër skuadër që këtë sezon po diskuton mbijetesën. Këtë të shtunë do të luhet edhe Laçi-Egnatia.

