Kukësi-Tirana ndeshja më e rëndësishme

Në takimin përballë Kukësit do të shohim Tiranën e vërtetë. Trajneri i kryeqytetasve Ze Maria duket optimist, pasi lojtarët kanë dhe shenja pozitive gjatë këtyre ditëve. Kjo është edhe ndeshja më e rëndësishme e javës së treë të superligës

Ze Maria, trajner i Tiranës :Grupi ka punuar mirë në stërvitje. Javën e ardhshme presim një sulmues me shumë kualitet që do të forcojë skuadrën . Jam i bindur që ekipi mund të përballet si i barabartë me të gjithë kundërshtarËt në superiore dhe sigurisht mund të prodhojë futboll të bukur.

Verilindorët janë një kundërshtar i fortë dhe kanë nevojë urgjente për pikë. Kjo e vështirëson akoma më shumë punën për bardheblutë.

“Do te jetë një ndeshje shumë e vështirë si për ne ashtu edhe për kundërshtarin. Ata vijnë nga një humbje në ndeshjen kaluar dhe janë të etur për pikë. Duhet të jemi të përqendruar për 90 minuta”.

Kukësi Tirana do të luhet të dielën në orën 19:45 në stadiumin “Loro Boriçi” në Shkodër dhe do të mbyllë javën e tretë të Superiores.

Tv Klan